Трампа стали реже оповещать о "связанных с Россией угрозах", сообщает СМИ

По словам источников телеканала, с самого начала президентского срока Трамп "часто выходил из себя", когда сотрудники разведки пытались представить ему информацию о "злонамеренных действиях России против США", требовал ответить, почему разведка концентрируется исключительно на России, а также выражал сомнение в самих разведданных. В результате команда по национальной безопасности стала реже информировать президента о подобных "угрозах".