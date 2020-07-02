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Трампа стали реже оповещать о "связанных с Россией угрозах", сообщает СМИ
Советники президента США Дональда Трампа стали реже рассказывать ему о "связанных с Россией угрозах", передает CNN со ссылкой на бывших официальных лиц,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:41
россия
дональд трамп
министерство обороны сша
владимир путин
афганистан
сша
в мире
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афганистан
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155308/82/1553088235_0:129:2768:1686_1400x0_80_0_0_96037255bad579efcd9a9ae9ace5d783.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дональд трамп, министерство обороны сша, владимир путин, афганистан, сша, в мире

Трампа стали реже оповещать о "связанных с Россией угрозах", сообщает СМИ

06:25 02.07.2020 (обновлено: 10:41 02.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа стали реже рассказывать ему о "связанных с Россией угрозах", передает CNN со ссылкой на бывших официальных лиц, присутствовавших на брифингах по разведке в Белом доме и готовивших для них документы.
По словам источников телеканала, с самого начала президентского срока Трамп "часто выходил из себя", когда сотрудники разведки пытались представить ему информацию о "злонамеренных действиях России против США", требовал ответить, почему разведка концентрируется исключительно на России, а также выражал сомнение в самих разведданных. В результате команда по национальной безопасности стала реже информировать президента о подобных "угрозах".

"Президент создал такую среду, которая отбивает желание, если даже не запрещает, упоминать какую-либо разведывательную информацию, неблагоприятную для России", — приводит телеканал слова одного из бывших высокопоставленных сотрудников, занимавшихся вопросами национальной безопасности.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждала со ссылкой на анонимных представителей спецслужб, что российская военная разведка якобы вступила в сговор с талибами и предлагала связанным с ними боевикам деньги за нападения на американских солдат в Афганистане. По словам источников издания, Трампу доложили об этом. Никаких доказательств в поддержку этих утверждений газета не привела.
Кабул
Вчера, 05:48
NYT назвала посредника в "сговоре" России и талибов
Трамп считает статью NYT "заказухой", которая направлена против него и Республиканской партии. В Белом доме, Пентагоне и разведке заявили, что никаких подтверждений "сговора России с талибами" нет и что президента об этом не информировали.
Российский МИД назвал публикацию фейком, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения газеты лживы, и выразил сожаление по тому поводу, что некогда уважаемые крупнейшие мировые СМИ все чаще "не гнушаются публиковать абсолютные утки".
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
1 июля, 22:37
Трамп рассказал, как разведка США относится к "сговору" России с талибами
8532036
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РоссияДональд ТрампМинистерство обороны СШАВладимир ПутинАфганистанСШАВ мире
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