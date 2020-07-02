Трампа стали реже оповещать о "связанных с Россией угрозах", сообщает СМИ

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа стали реже рассказывать ему о "связанных с Россией угрозах", передает CNN со ссылкой на бывших официальных лиц, присутствовавших на брифингах по разведке в Белом доме и готовивших для них документы.
По словам источников телеканала, с самого начала президентского срока Трамп "часто выходил из себя", когда сотрудники разведки пытались представить ему информацию о "злонамеренных действиях России против США", требовал ответить, почему разведка концентрируется исключительно на России, а также выражал сомнение в самих разведданных. В результате команда по национальной безопасности стала реже информировать президента о подобных "угрозах".
"Президент создал такую среду, которая отбивает желание, если даже не запрещает, упоминать какую-либо разведывательную информацию, неблагоприятную для России", — приводит телеканал слова одного из бывших высокопоставленных сотрудников, занимавшихся вопросами национальной безопасности.
Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждала со ссылкой на анонимных представителей спецслужб, что российская военная разведка якобы вступила в сговор с талибами и предлагала связанным с ними боевикам деньги за нападения на американских солдат в Афганистане. По словам источников издания, Трампу доложили об этом. Никаких доказательств в поддержку этих утверждений газета не привела.
Трамп считает статью NYT "заказухой", которая направлена против него и Республиканской партии. В Белом доме, Пентагоне и разведке заявили, что никаких подтверждений "сговора России с талибами" нет и что президента об этом не информировали.
Российский МИД назвал публикацию фейком, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения газеты лживы, и выразил сожаление по тому поводу, что некогда уважаемые крупнейшие мировые СМИ все чаще "не гнушаются публиковать абсолютные утки".