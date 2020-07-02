В самом северном российском городе начали реконструкцию взлетной полосы

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Сербская компания начала реконструкцию взлётно-посадочной полосы аэропорта Певек на Чукотке – самого северного города РФ, сообщил в своем Instagram губернатор Роман Копин.
Ранее сообщалось, что начало реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта Певек откладывается с 1 мая из-за коронавируса.
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1 июля началась реконструкция ВПП аэропорта #Певек @pevek_official. Подрядчик - сербская компания #Планум - приступил к завозу материалов, доставляет работников. С сегодняшнего дня летать в Певек будут #ЧукотАВИА и @yakutiaairlines. Расписание остаётся прежним. Прошу жителей Чаун-Чукотки с пониманием отнестись к возможным неудобствам. За два сезона планируем завершить реконструкцию. #Певек #авиацияЧукотки #реконструкцияПевек #Чукотка #Арктика #НастоящаяАрктика #ДальнийВосток #ДФО
"Первого июля началась реконструкция ВПП аэропорта Певек. Подрядчик - сербская компания "Планум" - приступил к завозу материалов, доставляет работников. С сегодняшнего дня летать в Певек будут "Чукотавиа" и "Якутия". Расписание остаётся прежним", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реконструкцию планируется завершить за два сезона.