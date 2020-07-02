В Норильске на месте аварии собрали 23 кубометра топливно-водяной смеси

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 23 кубометра (всего 33 107 кубометра)", - сказал представитель оперштаба.

Специалисты оценят последствия разлива топлива в Норильске к августу

Специалисты оценят последствия разлива топлива в Норильске к августу

По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 879 тонн загрязненного поверхностного грунта (всего 172 159 тонн). Обработано сорбентом 2,9 километра береговой линии.