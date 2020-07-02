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В Норильске на месте аварии собрали 23 кубометра топливно-водяной смеси
Специалисты собрали за сутки 23 кубических метра топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрано 33 107 кубометров,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T06:10
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильске на месте аварии собрали 23 кубометра топливно-водяной смеси

06:10 02.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Специалисты собрали за сутки 23 кубических метра топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрано 33 107 кубометров, сообщил журналистам в четверг представитель оперативного штаба.
"За сутки собрано топливно-водяной смеси 23 кубометра (всего 33 107 кубометра)", - сказал представитель оперштаба.
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По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 879 тонн загрязненного поверхностного грунта (всего 172 159 тонн). Обработано сорбентом 2,9 километра береговой линии.
На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 335 человек и 194 единицы техники, из них от МЧС России 22 человека и 5 единиц техники. Авиационная группировка – четыре воздушных судна.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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