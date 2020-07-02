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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573766345.html
В Волгоградской области более 83% избирателей проголосовали за поправки
В Волгоградской области обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий, поправки поддержали 83,39% избирателей, сообщает в четверг избирком... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T06:09
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
волгоградская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757466_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0c8d335f329833537895cc99e4236282.jpg
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60
конституция рф, волгоградская область, политика

В Волгоградской области более 83% избирателей проголосовали за поправки

06:09 02.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВОЛГОГРАД, 2 июл – РИА Новости. В Волгоградской области обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий, поправки поддержали 83,39% избирателей, сообщает в четверг избирком региона.
"В Волгоградской области по итогам обработки 100% протоколов УИК в поддержку внесения изменений в Конституцию Российской Федерации проголосовало 83,39% участников голосования, принявших участие в голосовании, против – 15,86% участников голосования", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что явка избирателей в регионе составила 80,4%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
1 июля, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Итоги голосования по поправкам к Конституции
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВолгоградская областьПолитика
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