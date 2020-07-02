В Волгоградской области более 83% избирателей проголосовали за поправки

ВОЛГОГРАД, 2 июл – РИА Новости. В Волгоградской области обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий, поправки поддержали 83,39% избирателей, сообщает в четверг избирком региона.
"В Волгоградской области по итогам обработки 100% протоколов УИК в поддержку внесения изменений в Конституцию Российской Федерации проголосовало 83,39% участников голосования, принявших участие в голосовании, против – 15,86% участников голосования", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что явка избирателей в регионе составила 80,4%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.