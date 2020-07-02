https://ria.ru/20200702/1573766313.html
"Работают как крепостные": Пригожин оценил положение артистов
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал изданию "Собеседник.ru" свои же слова о том, что из-за отмены выступлений артисты оказались в тяжелом положении. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T06:16
2020-07-02T13:00
культура
сергей глушко (тарзан)
россия
шоу-бизнес
иосиф пригожин
шнур (сергей шнуров)
алла пугачева
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https://ria.ru/20200622/1573284715.html
Арсений Новиков
Хватит стонать.... Их как и тебя, не по приговору суда заставляют этим заниматься. Не нравится, меняйте род деятельности.
184
Истина Где то рядом
Зачем таких как он вообще печатать? Убери пиар и они сдуются как шарики из которых выпустили воздух...Зажрались дальше некуда такие как он... Про людей которые реально много делают для страны писать не надо а вот про таких Пригожиных которые для страны ничего не делают постоянно
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россия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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сергей глушко (тарзан), россия, шоу-бизнес, иосиф пригожин, шнур (сергей шнуров), алла пугачева
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Продюсер Иосиф Пригожин
прокомментировал изданию "Собеседник.ru
" свои же слова о том, что из-за отмены выступлений артисты оказались в тяжелом положении.
По его мнению, творческая интеллигенция имеет право на поддержку государства, как и представители любой другой профессии. При этом, подчеркнул продюсер, российские артисты, в отличие от зарубежных коллег, зарабатывающих участием в фестивалях и телевизионных эфирах, "работают как крепостные". В пример он привел песенные фестивали, где в жюри часто сидят известные артисты. По его словам, денег за это они не получают.
"Но кто-то же выделяет средства на это. Артист приезжает туда, чтобы показать свою новую песню на ТВ, привозит на свои деньги весь коллектив", — рассказал Пригожин.
Однако, добавил он, есть способ изменить ситуацию для артистов к лучшему.
"Только два артиста сказали в свое время: "Халявы не будет!" — это Сергей Шнуров и Алла Пугачева. Если бы все артисты так себя повели, то к нам бы по-другому относились", — сказал Пригожин.
Он также отметил, что некоторые представители шоу-бизнеса в СМИ критически отреагировали на его слова о положении артистов во время пандемии, но при личном общении опровергли сказанное.
"Шоу-бизнес — это лицемерное сообщество, вруны за глаза", — заключил продюсер.
Недавно Пригожин заявил, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений в условиях пандемии, после чего у него разгорелся конфликт с музыкантом Сергеем Шнуровым. Кроме того, о тяжелом положении артистов рассказал и шоумен Сергей Глушко
, известный под псевдонимом Тарзан. По его словам, артисты не получают ни копейки, в отличие от "бабушек и дедушек".