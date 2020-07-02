"Работают как крепостные": Пригожин оценил положение артистов

По его мнению, творческая интеллигенция имеет право на поддержку государства, как и представители любой другой профессии. При этом, подчеркнул продюсер, российские артисты, в отличие от зарубежных коллег, зарабатывающих участием в фестивалях и телевизионных эфирах, "работают как крепостные". В пример он привел песенные фестивали, где в жюри часто сидят известные артисты. По его словам, денег за это они не получают.