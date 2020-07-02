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"Работают как крепостные": Пригожин оценил положение артистов
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал изданию "Собеседник.ru" свои же слова о том, что из-за отмены выступлений артисты оказались в тяжелом положении. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:00
культура
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россия
шоу-бизнес
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Хватит стонать.... Их как и тебя, не по приговору суда заставляют этим заниматься. Не нравится, меняйте род деятельности.
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Зачем таких как он вообще печатать? Убери пиар и они сдуются как шарики из которых выпустили воздух...Зажрались дальше некуда такие как он... Про людей которые реально много делают для страны писать не надо а вот про таких Пригожиных которые для страны ничего не делают постоянно
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей глушко (тарзан), россия, шоу-бизнес, иосиф пригожин, шнур (сергей шнуров), алла пугачева

"Работают как крепостные": Пригожин оценил положение артистов

06:16 02.07.2020 (обновлено: 13:00 02.07.2020)
16287
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал изданию "Собеседник.ru" свои же слова о том, что из-за отмены выступлений артисты оказались в тяжелом положении.
По его мнению, творческая интеллигенция имеет право на поддержку государства, как и представители любой другой профессии. При этом, подчеркнул продюсер, российские артисты, в отличие от зарубежных коллег, зарабатывающих участием в фестивалях и телевизионных эфирах, "работают как крепостные". В пример он привел песенные фестивали, где в жюри часто сидят известные артисты. По его словам, денег за это они не получают.

"Но кто-то же выделяет средства на это. Артист приезжает туда, чтобы показать свою новую песню на ТВ, привозит на свои деньги весь коллектив", — рассказал Пригожин.

Однако, добавил он, есть способ изменить ситуацию для артистов к лучшему.

"Только два артиста сказали в свое время: "Халявы не будет!" — это Сергей Шнуров и Алла Пугачева. Если бы все артисты так себя повели, то к нам бы по-другому относились", — сказал Пригожин.

Он также отметил, что некоторые представители шоу-бизнеса в СМИ критически отреагировали на его слова о положении артистов во время пандемии, но при личном общении опровергли сказанное.

"Шоу-бизнес — это лицемерное сообщество, вруны за глаза", — заключил продюсер.

Недавно Пригожин заявил, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений в условиях пандемии, после чего у него разгорелся конфликт с музыкантом Сергеем Шнуровым. Кроме того, о тяжелом положении артистов рассказал и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. По его словам, артисты не получают ни копейки, в отличие от "бабушек и дедушек".
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
22 июня, 10:56
Пригожин ответил на сообщения о "разорении своего бизнеса"
11691135535
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КультураСергей Глушко (Тарзан)РоссияШоу-бизнесИосиф ПригожинШнур (Сергей Шнуров)Алла Пугачева
Популярные комментарии
Хватит стонать.... Их как и тебя, не по приговору суда заставляют этим заниматься. Не нравится, меняйте род деятельности.
2 июля, 06:22
Арсений Новиков
18110002
Зачем таких как он вообще печатать? Убери пиар и они сдуются как шарики из которых выпустили воздух...Зажрались дальше некуда такие как он... Про людей которые реально много делают для страны писать не надо а вот про таких Пригожиных которые для страны ничего не делают постоянно
2 июля, 06:26
ИГИстина Где то рядом
16401100
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