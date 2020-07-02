https://ria.ru/20200702/1573766286.html
В Мексике около 300 россиян проголосовали по поправкам в Конституцию
Посольство России в Мексике, где 1 июня проходило голосование по внесению изменений в основной закон страны, сообщило, что в процедуре приняли участие 275... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T06:09
2020-07-02T06:09
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
мексика
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151227/90/1512279048_0:182:3500:2151_1400x0_80_0_0_e42b8e03cddf0b40da43077c0a4d8f1b.png
россия
мексика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151227/90/1512279048_0:182:3500:2151_1400x0_80_0_0_e42b8e03cddf0b40da43077c0a4d8f1b.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/151227/90/1512279048_195:0:3306:2333_1400x0_80_0_0_a8327669053db71c4f8b906bd24d2b43.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/151227/90/1512279048_584:0:2917:2333_1400x0_80_0_0_4a74e53786210310a4a94321616edde3.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, мексика, в мире, политика