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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Мексике около 300 россиян проголосовали по поправкам в Конституцию
Посольство России в Мексике, где 1 июня проходило голосование по внесению изменений в основной закон страны, сообщило, что в процедуре приняли участие 275... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T06:09
голосование по поправкам в конституцию
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353
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россия, конституция рф, мексика, в мире, политика

В Мексике около 300 россиян проголосовали по поправкам в Конституцию

06:09 02.07.2020
172
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico CityВид Мехико
Вид Мехико
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Посольство России в Мексике, где 1 июня проходило голосование по внесению изменений в основной закон страны, сообщило, что в процедуре приняли участие 275 человек.
"Результаты голосования в посольстве России в Мексике: 154 голоса за (56,2%), 120 голосов против (43,8%)", - говорится в сообщении посольства в микроблоге в Twitter.
Согласно данным опубликованного протокола, из общего числа 275 бюллетеней один был признан испорченным. Жалоб в избирательную комиссию не поступало.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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