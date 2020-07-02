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В Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Московской области с утра четверга из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T05:56
гидрометцентр
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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гидрометцентр, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности

05:56 02.07.2020
6236
© Flickr / Kamil PorembińskiГроза
Гроза
© Flickr / Kamil Porembiński
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Московской области с утра четверга из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о грозе действует с 9.00 до 21.00 2 июля.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
26 июня, 05:04
Жара в Москве может достичь 32 градусов в субботу, сообщил Вильфанд
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ГидрометцентрМосковская область (Подмосковье)Общество
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