https://ria.ru/20200702/1573766203.html
В Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Московской области с утра четверга из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T05:56
2020-07-02T05:56
гидрометцентр
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200626/1573493409.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гидрометцентр, московская область (подмосковье), общество