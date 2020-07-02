NYT назвала посредника в "сговоре" России и талибов

Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами"

Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами"

"Целью операции был Рахмат (Азизи - ред.), который ездил в Россию и обратно и заявлял, что работает там, однако никто не знал, чем он занимался", - приводит издание слова заместителя главы провинциального совета Кундуза Сафиуллы Амири. По его словам, к моменту рейда Азизи "сбежал".