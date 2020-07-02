Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573766126.html
NYT назвала посредника в "сговоре" России и талибов
Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T05:48
россия
дональд трамп
министерство обороны сша
дмитрий песков
владимир путин
афганистан
талибан
кабул (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/16120/27/161202757_0:31:600:369_1400x0_80_0_0_a407f308bd9e20d9bac84b3f9be08755.jpg
https://ria.ru/20200702/1573764959.html
https://ria.ru/20200702/1573763842.html
https://ria.ru/20200701/1573759669.html
https://ria.ru/20200701/1573752342.html
...а талибы "в курсе", что они в "сговоре" с Россией?...
152
Для сша нельзя же признать своей ошибкой позорный провал в Афганистане, надо на кого то свалить вину за страшных потери аггресивного вторжения американских военных в Афганистан
110
45
россия
афганистан
кабул (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/16120/27/161202757_0:31:600:369_1400x0_80_0_0_a407f308bd9e20d9bac84b3f9be08755.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/16120/27/161202757_34:0:567:400_1400x0_80_0_0_4e6aacda21cc6b0d7f9a0d686d93a570.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/16120/27/161202757_101:0:501:400_1400x0_80_0_0_6384eabe00e237b0af25ae6bd2ed4e9f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дональд трамп, министерство обороны сша, дмитрий песков, владимир путин, афганистан, талибан, кабул (город), сша, в мире

NYT назвала посредника в "сговоре" России и талибов

05:48 02.07.2020
114745
© РИА Новости / Андрей ГрешновКабул
Кабул
© РИА Новости / Андрей Грешнов
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
Согласно изданию, Азизи был связан неким строительным проектом коалиции во главе с США, а потом уехал работать в Россию.
Вице-президент США Майк Пенс выступает на открытии Международного конгресса астронавтики в Вашингтоне
Вчера, 03:57
Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами"
По данным NYT, в докладах разведки, которые подтверждают афганские официальные лица, говорится, что Азизи годами передавал деньги от российской военной разведки боевикам, связанным с радикальной группировкой "Талибан". Сообщается, что около шести месяцев назад афганская разведка провела обыски в офисах ряда бизнесменов в Кабуле и Кундузе, которые, как она полагала, были связаны "со схемой вознаграждения".
"Целью операции был Рахмат (Азизи - ред.), который ездил в Россию и обратно и заявлял, что работает там, однако никто не знал, чем он занимался", - приводит издание слова заместителя главы провинциального совета Кундуза Сафиуллы Амири. По его словам, к моменту рейда Азизи "сбежал".
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Вчера, 02:06
Пелоси призвала ввести санкции против России за "сговор с талибами"
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было. Затем в новой статье издание со ссылкой на три источника сообщило, что американские официальные лица перехватили электронные данные о финансовых переводах с банковского счета, который якобы контролирует российская военная разведка, на счет, связанный с талибами. Данный факт, как заявляет NYT, стал одним из доказательств будто бы имевших место предложений России о вознаграждении боевикам в Афганистане за убийство военных США.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
1 июля, 22:37
Трамп рассказал, как разведка США относится к "сговору" России с талибами
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
1 июля, 18:54
Советник Трампа прокомментировал статью о "сговоре" России с талибами
30114622595
Обсудить 45
РоссияДональд ТрампМинистерство обороны СШАДмитрий ПесковВладимир ПутинАфганистанТалибанКабул (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
...а талибы "в курсе", что они в "сговоре" с Россией?...
2 июля, 07:06
игорь м
1033810010
Для сша нельзя же признать своей ошибкой позорный провал в Афганистане, надо на кого то свалить вину за страшных потери аггресивного вторжения американских военных в Афганистан
2 июля, 07:25
Василий Иванов
10201007
Рекомендуем
Келли Краф
США инициируют голосование по продлению оружейного эмбарго против Ирана
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Бывший депутат Рады заявил о страхе Украины вернуть Донбасс
Вид на район Central в Гонконге
В КНР прокомментировали заявления Лондона по Гонконгу
Гонконг
В Китае оценили упрощение Британией миграционных правил для гонконгцев
Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Сирии
"Засветилось на видео": каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
Назван сценарий применения "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты
Президент России Владимир Путин
Песков ответил на предложение сенатора в США ввести санкции против Путина
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник Трампа прокомментировал статью о "сговоре" России с талибами
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
Немецкий флаг
Аналитик объяснил, почему Германия решила сделать ставку на Россию
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Пелоси призвала ввести санкции против России за "сговор с талибами"
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Пушков прокомментировал статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
Полицейский спецназ в автономной зоне Сиэтла, США
В Сиэтле ликвидировали "автономную зону"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
03:53В России создали дрон-дальнобойщик
03:41В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
03:39Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
03:35Назван регион с наибольшим число россиян с ожирением
03:30"Роскосмос" решил, когда затопит "Прогресс" с отходами экипажа МКС
Лента новостейМолния