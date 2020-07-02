https://ria.ru/20200702/1573765948.html
Эксперт назвала преимущества "умных" счетчиков
Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева рассказала в беседе с "Известиями", какие преимущества получают те, кто устанавливает "умные"... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T05:38
2020-07-02T13:24
россия
светлана разворотнева
жкх
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/155717/67/1557176759_0:139:2959:1803_1400x0_80_0_0_cb309c4cd5146cf13ff51516173f78fa.jpg
https://realty.ria.ru/20200623/1573383955.html
Андрей Филин
я не понимаю, каким образом установка просто нового "умного" счетчика позволит снизить потери в электроенергии???? потери возникают если проводка не та, если трансфрматоры гудят не в ту ду-ду, если лампочка днем освещает улицу и др. ............... но как новый счетчик позволит снизить потери электроэнергии....
55
Арина Жанжора
Мы поняли, для энергосбытовых компаний приемуществом будет упразднение проверяльщиков и экономия в 80 млд.р., а для россиян то в чём приемущество. Вот если бы тарифы как-то изменились.
48
17
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155717/67/1557176759_0:139:2959:1803_1400x0_80_0_0_cb309c4cd5146cf13ff51516173f78fa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, светлана разворотнева, жкх, министерство энергетики рф (минэнерго россии), общество