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Эксперт назвала преимущества "умных" счетчиков
Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева рассказала в беседе с "Известиями", какие преимущества получают те, кто устанавливает "умные"... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:24
россия
светлана разворотнева
жкх
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
общество
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https://realty.ria.ru/20200623/1573383955.html
я не понимаю, каким образом установка просто нового "умного" счетчика позволит снизить потери в электроенергии???? потери возникают если проводка не та, если трансфрматоры гудят не в ту ду-ду, если лампочка днем освещает улицу и др. ............... но как новый счетчик позволит снизить потери электроэнергии....
55
Мы поняли, для энергосбытовых компаний приемуществом будет упразднение проверяльщиков и экономия в 80 млд.р., а для россиян то в чём приемущество. Вот если бы тарифы как-то изменились.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, светлана разворотнева, жкх, министерство энергетики рф (минэнерго россии), общество

Эксперт назвала преимущества "умных" счетчиков

05:38 02.07.2020 (обновлено: 13:24 02.07.2020)
7138
© РИА Новости / Антон ДенисовУстановка умных счетчиков
Установка умных счетчиков
© РИА Новости / Антон Денисов
Установка умных счетчиков. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева рассказала в беседе с "Известиями", какие преимущества получают те, кто устанавливает "умные" счетчики.
"Новая общая система будет одномоментно снимать показания и поквартирно, и на входе в дом. Соответственно, не нужно, чтобы ходили сотрудники поставщика и перепроверяли за гражданами", — сказала она.
Кроме того, не будет необходимости самостоятельно сдавать показания приборов, добавила Разворотнева. Она отметила, что многие россияне сдают показания не каждый месяц, а это приводит к перерасчетам и вызывает путаницу. Кроме того, сами приборы имеют разный класс точности.
С 1 июля в России вступил в силу закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, в том числе "умных" счетчиков. По оценкам Минэнерго, это позволит снизить потери электроэнергии вплоть до 80 миллиардов рублей в год.
Умные счетчики
23 июня, 18:26
Протоколы передачи данных "умных" электросчетчиков утвердят к 2021 году
758457134
Обсудить 17
РоссияСветлана РазворотневаЖКХМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Общество
Популярные комментарии
я не понимаю, каким образом установка просто нового "умного" счетчика позволит снизить потери в электроенергии???? потери возникают если проводка не та, если трансфрматоры гудят не в ту ду-ду, если лампочка днем освещает улицу и др. ............... но как новый счетчик позволит снизить потери электроэнергии....
2 июля, 07:25
Андрей Филин
5030002
Мы поняли, для энергосбытовых компаний приемуществом будет упразднение проверяльщиков и экономия в 80 млд.р., а для россиян то в чём приемущество. Вот если бы тарифы как-то изменились.
2 июля, 06:05
Арина Жанжора
4800000
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