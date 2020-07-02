Эксперт назвала преимущества "умных" счетчиков

"Новая общая система будет одномоментно снимать показания и поквартирно, и на входе в дом. Соответственно, не нужно, чтобы ходили сотрудники поставщика и перепроверяли за гражданами", — сказала она.

Кроме того, не будет необходимости самостоятельно сдавать показания приборов, добавила Разворотнева. Она отметила, что многие россияне сдают показания не каждый месяц, а это приводит к перерасчетам и вызывает путаницу. Кроме того, сами приборы имеют разный класс точности.