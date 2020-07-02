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В США четыре человека пострадали при стрельбе
Как минимум четыре человека получили ранения при стрельбе на автотрассе в калифорнийском городе Окленд, сообщила местная полиция в твиттере. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:15
окленд
калифорния
сша
происшествия
в мире
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окленд, калифорния, сша, происшествия, в мире

В США четыре человека пострадали при стрельбе

05:28 02.07.2020 (обновлено: 13:15 02.07.2020)
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© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США
© AP Photo / AJ Mast
ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. Как минимум четыре человека получили ранения при стрельбе на автотрассе в калифорнийском городе Окленд, сообщила местная полиция в твиттере.
"Отделение полиции Окленда оказывает помощь дорожному патрулю в связи со стрельбой на автостраде E/B 580 в районе 106-й авеню", — говорится в сообщении.
Причины стрельбы пока не называются.
По сведениям телеканала ABC7 News, инцидент произошел накануне в 15:30 по местному времени. Под обстрел попал черный Infiniti M35, все четверо раненых — его пассажиры.
Пострадавших доставили в больницу, у двух из них оказались легкие ранения, у двух других — более серьезные. Состояние всех четверых оценивается как стабильное.
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ОклендКалифорнияСШАПроисшествияВ мире
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