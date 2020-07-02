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В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона
Статуя генерала конфедератов Томаса Джексона была снята с постамента в городе Ричмонд в американском штате Виргиния, сообщает местный телеканал Wric. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:31
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
христофор колумб
сша
ричмонд
в мире
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, христофор колумб, сша, ричмонд, в мире

В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона

05:26 02.07.2020 (обновлено: 15:31 02.07.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкДемонтаж статуи генерала конфедератов Томаса Джексона с постамента в городе Ричмонд в США. Стоп-кадр с видео
Демонтаж статуи генерала конфедератов Томаса Джексона с постамента в городе Ричмонд в США. Стоп-кадр с видео
© Sputnik
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Статуя генерала конфедератов Томаса Джексона была снята с постамента в городе Ричмонд в американском штате Виргиния, сообщает местный телеканал Wric.
Ранее темнокожий мэр Ричмонда Левар Стоуни распорядился убрать все монументы конфедератов с улиц города.
Одна из двух статуй, свергнутых с монумента Конфедерации, в центре города Роли, Северная Каролина
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В США демонстранты снесли две статуи у монумента Конфедерации в Роли
По сообщению телеканала, статуя Джексона, возведенная в 1919 году, была снята рабочими. Отмечается, что после демонтажа статую погрузили в грузовик, который увез ее в неизвестном направлении.
Ранее протестующие в Ричмонде снесли памятник, установленный в 1892 году в честь артиллерийского подразделения Конфедерации времен Гражданской войны, памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису и генералу Конфедерации Уильямсу Картеру Уикману. Кроме того, участники акции протеста также повалили памятник Христофору Колумбу и бросили его в озеро.
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Люди также выступали за снос памятника главнокомандующему рабовладельческих штатов в период Гражданской войны в США генералу Роберту Ли, и власти штата даже согласились на это, однако суд запретил это делать.
По всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
Протестующие в США
14 июня, 04:39
В США протестующие снесли бюст рабовладельца и сбросили его в реку
166134222
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаХристофор КолумбСШАРичмондВ мире
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