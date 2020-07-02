В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона

В США демонстранты снесли две статуи у монумента Конфедерации в Роли

В США демонстранты снесли две статуи у монумента Конфедерации в Роли

По сообщению телеканала, статуя Джексона, возведенная в 1919 году, была снята рабочими. Отмечается, что после демонтажа статую погрузили в грузовик, который увез ее в неизвестном направлении.