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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573765768.html
В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
Около 1,7 тысячи избирателей проголосовали в США по поправкам в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в российских диппредставительствах. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T05:19
голосование по поправкам в конституцию
россия
александр писарев
конституция рф
хьюстон
вашингтон (город)
сша
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, александр писарев, конституция рф, хьюстон, вашингтон (город), сша, в мире

В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России

05:19 02.07.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкГолосование по внесению изменений в Конституцию РФ
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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ВАШИНГТОН/НЬЮ-ЙОРК, 2 июл - РИА Новости. Около 1,7 тысячи избирателей проголосовали в США по поправкам в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в российских диппредставительствах.
В генеральном консульстве в Нью-Йорке за поправки высказались 310 человек, против было 505, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский. По его словам, из 816 выданных бюллетеней при вскрытии урн недосчитались одного — по-видимому, его избиратель забрал с собой.
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Вчера, 03:08Голосование по поправкам в Конституцию
В Аргентине свыше 200 человек проголосовали по поправкам в Конституцию
Как передает корреспондент РИА Новости с избирательного участка в посольстве в Вашингтоне, там проголосовали 675 человек. За поправки проголосовали 395 человек (58,5%), против были 275 человек (40,7%), пять бюллетеней были признаны недействительными.
Генконсул России в Хьюстоне Александр Писарев сообщил РИА Новости, что на участке проголосовал 201 человек, подсчет голосов еще ведется.
В связи с эпидемией коронавируса российские дипломаты проводили голосование в США лишь в трех точках: диппредставительствах в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне, от выездного голосования пришлось отказаться из-за ограничительных мер.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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В Берлине 67% избирателей проголосовали против поправок в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияАлександр ПисаревКонституция РФХьюстонВашингтон (город)СШАВ мире
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