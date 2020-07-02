В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России

ВАШИНГТОН/НЬЮ-ЙОРК, 2 июл - РИА Новости. Около 1,7 тысячи избирателей проголосовали в США по поправкам в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в российских диппредставительствах.

В генеральном консульстве в Нью-Йорке за поправки высказались 310 человек, против было 505, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский. По его словам, из 816 выданных бюллетеней при вскрытии урн недосчитались одного — по-видимому, его избиратель забрал с собой.

Как передает корреспондент РИА Новости с избирательного участка в посольстве в Вашингтоне, там проголосовали 675 человек. За поправки проголосовали 395 человек (58,5%), против были 275 человек (40,7%), пять бюллетеней были признаны недействительными.

Генконсул России в Хьюстоне Александр Писарев сообщил РИА Новости, что на участке проголосовал 201 человек, подсчет голосов еще ведется.