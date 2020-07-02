В Приморье не поступало жалоб на голосовании

Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл – РИА Новости. Жалоб в избирательную комиссию Жалоб в избирательную комиссию Приморского края , требующих рассмотрения в соответствии с законодательством до установления итогов голосования, не поступало, сообщил журналистам зампредседателя избиркома региона Роман Охотников

Всего в Приморье зарегистрировано 1 451 286 избирателей. В регионе работают 1 299 стационарных и 46 временных избирательных участков, 211 мест для голосования организованы на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока Находки . Предполагается, что в море за все время проголосуют почти 8,5 тысяч приморцев. За порядком на избирательных участках следят около 5 тысяч общественных наблюдателей.

"Жалоб в избирательную комиссию Приморского края, которые бы требовали рассмотрения в соответствии с законодательством до установления итогов голосования, не поступало. Соответственно, у нас не было таких обращений, которые надо было бы выносить на рассмотрение избирательной комиссии Приморского края", - сказал Охотников.

Он добавил, что были обращения "технического, где-то организационного характера, которые либо направлялись в нижестоящие комиссии, либо ответ давался сразу по обращениям гражданина".

Он также добавил, что избирателям в Приморье выдали 917 208 бюллетеней для голосования, в ящиках для голосования были 916 922, из которых 8 204 бюллетеня в итоге признали недействительными.

Председатель Общественной палаты Приморья Борис Ступницкий сообщил журналистам об отзыве наблюдателей с одного из участков.

"(Наблюдатели), которые были отозваны с (избирательного участка) №2844, это наблюдатели, которые подавали заявление в индивидуальном порядке... Они должны наблюдать за чистотой и прозрачностью самого процесса,.. а они вмешивались в работу комиссии, в том числе вели агитационную работу на участке", - заявил Ступницкий.

Он добавил, что корпус наблюдателей в Приморье был сформирован из представителей общественных организаций, политических партий и инициативных граждан, которые подавали заявления индивидуально.

По его словам, заявление об отзыве подписали не только представители участковой комиссии, но и другие наблюдатели.