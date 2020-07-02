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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573765730.html
В Приморье не поступало жалоб на голосовании
Жалоб в избирательную комиссию Приморского края, требующих рассмотрения в соответствии с законодательством до установления итогов голосования, не поступало,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T05:17
голосование по поправкам в конституцию
роман охотников
владивосток
находка
приморский край
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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роман охотников, владивосток, находка, приморский край, политика

В Приморье не поступало жалоб на голосовании

05:16 02.07.2020 (обновлено: 05:17 02.07.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке
© РИА Новости
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл – РИА Новости. Жалоб в избирательную комиссию Приморского края, требующих рассмотрения в соответствии с законодательством до установления итогов голосования, не поступало, сообщил журналистам зампредседателя избиркома региона Роман Охотников.
Всего в Приморье зарегистрировано 1 451 286 избирателей. В регионе работают 1 299 стационарных и 46 временных избирательных участков, 211 мест для голосования организованы на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки. Предполагается, что в море за все время проголосуют почти 8,5 тысяч приморцев. За порядком на избирательных участках следят около 5 тысяч общественных наблюдателей.
"Жалоб в избирательную комиссию Приморского края, которые бы требовали рассмотрения в соответствии с законодательством до установления итогов голосования, не поступало. Соответственно, у нас не было таких обращений, которые надо было бы выносить на рассмотрение избирательной комиссии Приморского края", - сказал Охотников.
Он добавил, что были обращения "технического, где-то организационного характера, которые либо направлялись в нижестоящие комиссии, либо ответ давался сразу по обращениям гражданина".
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Памфилова заявила о четырех нарушениях во время голосования по поправкам
Он также добавил, что избирателям в Приморье выдали 917 208 бюллетеней для голосования, в ящиках для голосования были 916 922, из которых 8 204 бюллетеня в итоге признали недействительными.
Председатель Общественной палаты Приморья Борис Ступницкий сообщил журналистам об отзыве наблюдателей с одного из участков.
"(Наблюдатели), которые были отозваны с (избирательного участка) №2844, это наблюдатели, которые подавали заявление в индивидуальном порядке... Они должны наблюдать за чистотой и прозрачностью самого процесса,.. а они вмешивались в работу комиссии, в том числе вели агитационную работу на участке", - заявил Ступницкий.
Он добавил, что корпус наблюдателей в Приморье был сформирован из представителей общественных организаций, политических партий и инициативных граждан, которые подавали заявления индивидуально.
Общественные штабы по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
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По его словам, заявление об отзыве подписали не только представители участковой комиссии, но и другие наблюдатели.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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