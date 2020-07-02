В США голосование по поправкам в Конституцию прошло без провокаций

"Мы благодарны американским властям, которые с пониманием отнеслись к организации волеизъявления российских граждан в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне. Никаких серьезных провокаций отмечено не было, коллеги помогли нам обеспечить безопасное волеизъявление россиян… Все прошло в штатном порядке, никаких провокаций мы не отмечаем и мы этим очень довольны", - заявил Антонов журналистам по завершении голосования в Вашингтоне и Нью-Йорке (в 3.00 мск).