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Голосование по поправкам в Конституцию
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В США голосование по поправкам в Конституцию прошло без провокаций
Голосование по поправкам в Конституцию РФ на территории США прошло без происшествий, американские власти с вниманием подошли к обеспечению безопасности, сообщил РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T05:14
голосование по поправкам в конституцию
россия
дональд трамп
конституция рф
анатолий антонов
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, дональд трамп, конституция рф, анатолий антонов, дмитрий песков, вашингтон (город), сша, в мире, политика

В США голосование по поправкам в Конституцию прошло без провокаций

05:14 02.07.2020
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© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Здание посольства России в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ на территории США прошло без происшествий, американские власти с вниманием подошли к обеспечению безопасности, сообщил посол России Анатолий Антонов.
Голосование прошло на фоне призывов в соцсетях "свести счеты с русскими" после публикации бездоказательной статьи New York Times о якобы сговоре РФ с талибами против американских солдат. Ранее Антонов сообщал, что посольство РФ передало в правоохранительные органы США информацию о призывах людей, которые угрожают безопасности дипломатов. Кроме того, в этой связи была отправлена нота в госдепартамент с требованием провести расследование.
"Мы благодарны американским властям, которые с пониманием отнеслись к организации волеизъявления российских граждан в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне. Никаких серьезных провокаций отмечено не было, коллеги помогли нам обеспечить безопасное волеизъявление россиян… Все прошло в штатном порядке, никаких провокаций мы не отмечаем и мы этим очень довольны", - заявил Антонов журналистам по завершении голосования в Вашингтоне и Нью-Йорке (в 3.00 мск).
В Вашингтоне в день голосования было выдано 675 бюллетеней. Ожидается, что итоги волеизъявления будут объявлены в ближайшее время.
Посольство России в Берлине
Вчера, 01:57Голосование по поправкам в Конституцию
В Берлине 67% избирателей проголосовали против поправок в Конституцию
Газета New York Times ранее со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было. Затем в новой статье издание со ссылкой на три источника сообщило, что американские официальные лица перехватили электронные данные о финансовых переводах с банковского счета, который якобы контролирует российская военная разведка, на счет, связанный с талибами. Данный факт, как заявляет NYT, стал одним из доказательств будто бы имевших место предложений России о вознаграждении боевикам в Афганистане за убийство военных США.
Вид на Буэнос-Айрес
Вчера, 03:08Голосование по поправкам в Конституцию
В Аргентине свыше 200 человек проголосовали по поправкам в Конституцию
Советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявлял, что обвинения в "сговоре РФ с талибами", опубликованные в прессе, не подтверждены спецслужбами США. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями "сговора".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
1 июля, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Итоги голосования по поправкам к Конституции
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияДональд ТрампКонституция РФАнатолий АнтоновДмитрий ПесковВашингтон (город)СШАВ миреПолитика
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