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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573765548.html
В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Мексике выросло на 5681 за сутки, до 231 770, сообщил глава эпидемиологии... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T04:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мехико (город)
мексика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус covid-19, мехико (город), мексика, в мире

В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек

04:57 02.07.2020
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Мексике выросло на 5681 за сутки, до 231 770, сообщил глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.
"На сегодняшний день в Мексике у 231 770 человек подтвердили заболевание COVID-19. Из них скончались от этого заболевания 28 510 человек", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter-аккаунте ведомства.
Власти изучают анализы 75 005 пациентов с подозрением на коронавирус и 2204 умерших. За сутки коронавирус подтвержден у 741 умершего.
На этой неделе в Мексике для 18 штатов из 32, включая город Мехико, максимальная угроза заражения COVID-19 красного уровня снижена до оранжевого - высокая опасность. Пошагово открываются центральные городские площади, универмаги и отели, разрешен спорт на открытом воздухе, открываются рестораны, рынки и салоны красоты.
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Под запретом при оранжевом уровне опасности остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мехико (город)МексикаВ мире
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