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Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в данный момент в мире идет разработка 141 вакцины от... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T04:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
воз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире

Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19

04:53 02.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в данный момент в мире идет разработка 141 вакцины от коронавируса.

"Рассмотрим жизненно важную роль, которую международное сотрудничество уже играет в разработке вакцины от COVID-19. Это началось вскоре после того, как информация о секвенировании (штаммов – ред.) коронавируса была распространена в сети, сейчас 141 вакцина находится в разработке. Ведущие кандидаты (на разработку – ред.), возможно, находятся в месяцах от успеха. Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся", - говорится в статье Гебрейесуса, опубликованной в газете Washington Post.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗВ мире
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