Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19

"Рассмотрим жизненно важную роль, которую международное сотрудничество уже играет в разработке вакцины от COVID-19. Это началось вскоре после того, как информация о секвенировании (штаммов – ред.) коронавируса была распространена в сети, сейчас 141 вакцина находится в разработке. Ведущие кандидаты (на разработку – ред.), возможно, находятся в месяцах от успеха. Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся", - говорится в статье Гебрейесуса, опубликованной в газете Washington Post.