В Китае выявили три новых случая COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 537 случаев коронавирусной инфекции, 78 487 человек выздоровели, 416 пациентов с COVID-19 остается в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 1 920, выздоровели 1 845 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено два таких случая, из карантина выпустили трех человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 99 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.