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Распространение нового коронавируса
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В Китае выявили три новых случая COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил три новых случая коронавирусной инфекции и двух бессимптомных носителей, из больниц выписали 8 пациентов, следует из сообщения... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T04:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хубэй
тайвань
китай
ухань
в мире
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, хубэй, тайвань, китай, ухань, в мире

В Китае выявили три новых случая COVID-19

04:52 02.07.2020
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© AP Photo / Yan Linyun/Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Yan Linyun/
ПЕКИН, 2 июл - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил три новых случая коронавирусной инфекции и двух бессимптомных носителей, из больниц выписали 8 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из трех новых случаев - один локальный, выявлен в Пекине, еще два - ввозные.
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Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 537 случаев коронавирусной инфекции, 78 487 человек выздоровели, 416 пациентов с COVID-19 остается в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 1 920, выздоровели 1 845 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено два таких случая, из карантина выпустили трех человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 99 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1233 случая заражения (семь человек скончались, 1117 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 447 человек (семь скончались, 438 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйТайваньКитайУханьВ мире
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