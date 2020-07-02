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Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
Президент США Дональд Трамп заявил, что выглядит в маске для лица как персонаж вестернов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T04:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов

04:46 02.07.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что выглядит в маске для лица как персонаж вестернов.
"Я надевал маску, мне даже в принципе понравилось, как я выглядел... Это была темная, черная маска, и я подумал, что она выглядит хорошо. Выглядело это как Одинокий рейнджер", - сказал Трамп в интервью Fox Business.
"Я полностью поддерживаю маски, я думаю, что маски — это хорошо", - сказал Трамп.
Одинокий рейнджер — вымышленный герой ряда американских фильмов о Диком Западе. Черная маска Одинокого рейнджера закрывает верхнюю часть его лица, а не нос и рот, как рекомендуют санитарные власти в связи с нынешней пандемией коронавируса.
Трамп на протяжении долгого времени отказывался носить маску на публичных мероприятиях, мотивируя это тем, что не подходит близко ни к кому из их участников, а все, кто с ним контактируют, проходят тест на вирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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