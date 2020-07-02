Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Скачивание в сети нелегальных или пиратских версий компьютерных программ чревато для пользователей не только появлением рекламы и фишинговых объявлений, но и, в частности, попаданием на их устройства троянов, которые могут похитить деньги, получив доступ к паролям, личной и платежной информации, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.