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В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
Уроженец Якутии задержан во Владивостоке по подозрению в убийстве в Приморском крае якутского криминального авторитета, который был в федеральном розыске,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T04:32
республика саха (якутия)
умвд рф
надеждинский район
владивосток
приморский край
происшествия
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республика саха (якутия)
надеждинский район
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353
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республика саха (якутия), умвд рф, надеждинский район, владивосток, приморский край, происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета

04:32 02.07.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Уроженец Якутии задержан во Владивостоке по подозрению в убийстве в Приморском крае якутского криминального авторитета, который был в федеральном розыске, сообщает краевое УМВД РФ.
Вблизи поселка Городечное Надеждинского района Приморского края обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. Установлено, что погибший находился в федеральном розыске по подозрению в совершении тяжкого преступления против жизни и здоровья.
"Во Владивостоке по подозрению в убийстве криминального авторитета из Якутии, находившегося в федеральном розыске, задержан гражданин…30-летний уроженец Республики Саха (Якутия). В отделе полиции задержанный признался в совершении преступления", - говорится в сообщении.
Он пояснил, что в начале января на одной из авторазборок Владивостока на почве личных неприязненных отношений у него произошел конфликт с погибшим. В ходе ссоры подозреваемый ударил ножом оппонента, и тот умер. Фигурант вывез тело в лес, отмечает полиция.
Следователь СУСК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье "Убийство", санкция по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу.
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Республика Саха (Якутия)УМВД РФНадеждинский районВладивостокПриморский крайПроисшествия
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