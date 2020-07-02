В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Уроженец Якутии задержан во Владивостоке по подозрению в убийстве в Приморском крае якутского криминального авторитета, который был в федеральном розыске, сообщает краевое УМВД РФ.
Вблизи поселка Городечное Надеждинского района Приморского края обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. Установлено, что погибший находился в федеральном розыске по подозрению в совершении тяжкого преступления против жизни и здоровья.
"Во Владивостоке по подозрению в убийстве криминального авторитета из Якутии, находившегося в федеральном розыске, задержан гражданин…30-летний уроженец Республики Саха (Якутия). В отделе полиции задержанный признался в совершении преступления", - говорится в сообщении.
Он пояснил, что в начале января на одной из авторазборок Владивостока на почве личных неприязненных отношений у него произошел конфликт с погибшим. В ходе ссоры подозреваемый ударил ножом оппонента, и тот умер. Фигурант вывез тело в лес, отмечает полиция.
Следователь СУСК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье "Убийство", санкция по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу.
19 октября 2019, 18:24В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета