В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета

"Во Владивостоке по подозрению в убийстве криминального авторитета из Якутии, находившегося в федеральном розыске, задержан гражданин…30-летний уроженец Республики Саха (Якутия). В отделе полиции задержанный признался в совершении преступления", - говорится в сообщении.

Он пояснил, что в начале января на одной из авторазборок Владивостока на почве личных неприязненных отношений у него произошел конфликт с погибшим. В ходе ссоры подозреваемый ударил ножом оппонента, и тот умер. Фигурант вывез тело в лес, отмечает полиция.