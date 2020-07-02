https://ria.ru/20200702/1573765239.html
Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
Телеканал Fox News уволил ведущего Эда Генри за обвинения в приставаниях, говорится в релизе телеканала. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T04:26
2020-07-02T04:26
fox news
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:268:3068:1995_1400x0_80_0_0_53a7ac6903448f3d4b2e072d4bc761f4.jpg
https://ria.ru/20200608/1572606922.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:268:3068:1995_1400x0_80_0_0_53a7ac6903448f3d4b2e072d4bc761f4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_80686276a87a780e6b52e187e3894d94.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_445:0:2493:2048_1400x0_80_0_0_63d878d498c377dae2da52aee95e5231.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
fox news, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости.
Телеканал Fox News
уволил ведущего Эда Генри за обвинения в приставаниях, говорится в релизе телеканала.
На прошлой неделе была получена жалоба на Генри, его временно отстранили от эфира на время расследования.
"Основываясь на результатах расследования, мы уволили Эда", - говорится в сообщении.
Адвокат Генри Кэтрин Фоти распространила заявления, где говорится, что тот отрицает обвинения и уверен, что будет оправдан.
Генри был корреспондентом канала в Белом доме и недавно стал ведущим дневных новостей.