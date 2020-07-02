Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Телеканал Телеканал Fox News уволил ведущего Эда Генри за обвинения в приставаниях, говорится в релизе телеканала.

На прошлой неделе была получена жалоба на Генри, его временно отстранили от эфира на время расследования.

"Основываясь на результатах расследования, мы уволили Эда", - говорится в сообщении.

Адвокат Генри Кэтрин Фоти распространила заявления, где говорится, что тот отрицает обвинения и уверен, что будет оправдан.