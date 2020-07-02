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Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
Телеканал Fox News уволил ведущего Эда Генри за обвинения в приставаниях, говорится в релизе телеканала. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T04:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
fox news, сша, в мире

Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях

04:26 02.07.2020
173
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Телеканал Fox News уволил ведущего Эда Генри за обвинения в приставаниях, говорится в релизе телеканала.
На прошлой неделе была получена жалоба на Генри, его временно отстранили от эфира на время расследования.
"Основываясь на результатах расследования, мы уволили Эда", - говорится в сообщении.
Адвокат Генри Кэтрин Фоти распространила заявления, где говорится, что тот отрицает обвинения и уверен, что будет оправдан.
Генри был корреспондентом канала в Белом доме и недавно стал ведущим дневных новостей.
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