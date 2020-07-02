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Новое оружие России
https://ria.ru/20200702/1573765210.html
В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
Новый ручной пулемет на базе РПК-16 разработают для российской армии, его создание начнется в этом году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T05:30
новое оружие россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
калашников (концерн)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155024/44/1550244403_0:0:1281:720_1400x0_80_0_0_9e803895a902a449404fa3ce15eed119.jpg
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РИА Новости
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60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), калашников (концерн)

В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник

04:19 02.07.2020 (обновлено: 05:30 02.07.2020)
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© Фото : КАЛАШНИКОВ МЕДИАРучной пулемет РПК-16
Ручной пулемет РПК-16
© Фото : КАЛАШНИКОВ МЕДИА
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Новый ручной пулемет на базе РПК-16 разработают для российской армии, его создание начнется в этом году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Согласно тому техническому заданию, которое выдало Минобороны, был разработан РПК-16, проведен полный цикл предварительных испытаний, изготовлена партия, которая в рамках ГОЗ была поставлена в войска и в течение 18-19 годов они эксплуатировались во всех климатических зонах. По итогам этой эксплуатации был выделен целый ряд замечаний и предложений, которые, по мнению военных, должны быть реализованы. Эта информация была обобщена, и с этого года начнется разработка уже нового пулемета", — сказал источник.

По его словам, в данной компоновочной схеме РПК-16 не позволяет реализовать некоторые решения, которые важны для военных. "Это, по сути, будет новый, другой пулемет", — пояснил собеседник агентства.
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Вчера, 03:14Новое оружие России
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РПК-16 — российский ручной пулемет, разработанный концерном "Калашников", впервые был представлен на форуме "Армия" несколько лет назад. Стрельбу из него можно вести из двух источников патронов: первый — штатный магазин автомата Калашникова, второй — специально разработанный магазин барабанного типа. Емкость составляет 95 патронов, ствол имеет длину 410 миллиметров, калибр — 5,45×39 миллиметров, вес оружия — 4,5 килограмма, скорострельность — 700 выстрелов в минуту.
В мае 2019 года занимавший тогда должность генерального директора концерна "Калашников" Владимир Дмитриев сообщал РИА Новости, что концерн готов начать его серийное производство. Позднее руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков заявил, что служба планирует принять на вооружение этот пулемет.
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Новое оружие РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Калашников (концерн)
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