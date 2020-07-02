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В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
Председатель Национального электорального совета Венесуэлы Индира Альфонсо сообщила, что выборы депутатов Национальной ассамблеи состоятся 6 декабря. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T04:13
луис парра
хуан гуаидо
николас мадуро
венесуэла
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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луис парра, хуан гуаидо, николас мадуро, венесуэла, в мире

В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря

04:13 02.07.2020
67
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Национальную ассамблею Венесуэлы
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Председатель Национального электорального совета Венесуэлы Индира Альфонсо сообщила, что выборы депутатов Национальной ассамблеи состоятся 6 декабря.
"Акт голосования состоится 6 декабря 2020 года", - сказала она в ходе выступления, которое транслировал канал teleSUR.
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Альфонсо также озвучила график предвыборной кампании, участие в которой должны принять по оценкам властей 89 политических партий.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. Однако президент страны Николас Мадуро в прошлом году не раз выступал с предложением о проведении досрочных выборов в Национальную ассамблею, которую с января 2019 по январь 2020 года возглавлял лидер оппозиции Хуан Гуаидо.
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На официальном заседании парламента 5 января 2020 года вместо Гуаидо на пост спикера был избран Луис Парра. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Луис ПарраХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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