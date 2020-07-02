Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане

КАИР, 2 июл - РИА Новости. Арабская коалиция нанесла ряд авиаударов по позициям йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) в йеменской столице Сане, заявил РИА Новости йеменский военный источник.
Ранее хуситы пригрозили арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией "масштабными операциями" в качестве мести за многочисленные авиаудары по районам под контролем хуситов, в том числе по Сане.
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"Авиация коалиции нанесла четыре авиаудара по позициям "Ансар Алла" в (районах) Джебель Айбан и Бени Матар на западе столицы Саны", - сообщил источник.
Он добавил, что ВВС коалиции также нанесли два авиаудара по складу и один по военному объекту хуситов на севере Саны.
В свою очередь, подконтрольный движению телеканал Al-Masirah также сообщил, что в результате авиаударов коалиции по провинции Саада два человека погибли, четыре получили ранения.
В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.
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