Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане

КАИР, 2 июл - РИА Новости. Арабская коалиция нанесла ряд авиаударов по позициям йеменских мятежников из движения " Арабская коалиция нанесла ряд авиаударов по позициям йеменских мятежников из движения " Ансар Алла " (хуситов) в йеменской столице Сане , заявил РИА Новости йеменский военный источник.

Ранее хуситы пригрозили арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией "масштабными операциями" в качестве мести за многочисленные авиаудары по районам под контролем хуситов, в том числе по Сане.

"Авиация коалиции нанесла четыре авиаудара по позициям "Ансар Алла" в (районах) Джебель Айбан и Бени Матар на западе столицы Саны", - сообщил источник.

Он добавил, что ВВС коалиции также нанесли два авиаудара по складу и один по военному объекту хуситов на севере Саны.

В свою очередь, подконтрольный движению телеканал Al-Masirah также сообщил, что в результате авиаударов коалиции по провинции Саада два человека погибли, четыре получили ранения.

Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ