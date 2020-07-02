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Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
Арабская коалиция нанесла ряд авиаударов по позициям йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) в йеменской столице Сане, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T04:04
ансар алла
саада (мухафаза)
саудовская аравия
йемен
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ансар алла, саада (мухафаза), саудовская аравия, йемен, в мире

Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане

04:04 02.07.2020
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© РИА Новости / Осама аль-Сабахи / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста, поддерживающие шиитское движение хуситов
Участники акции протеста, поддерживающие шиитское движение хуситов
© РИА Новости / Осама аль-Сабахи
Перейти в фотобанк
КАИР, 2 июл - РИА Новости. Арабская коалиция нанесла ряд авиаударов по позициям йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) в йеменской столице Сане, заявил РИА Новости йеменский военный источник.
Ранее хуситы пригрозили арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией "масштабными операциями" в качестве мести за многочисленные авиаудары по районам под контролем хуситов, в том числе по Сане.
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"Авиация коалиции нанесла четыре авиаудара по позициям "Ансар Алла" в (районах) Джебель Айбан и Бени Матар на западе столицы Саны", - сообщил источник.
Он добавил, что ВВС коалиции также нанесли два авиаудара по складу и один по военному объекту хуситов на севере Саны.
В свою очередь, подконтрольный движению телеканал Al-Masirah также сообщил, что в результате авиаударов коалиции по провинции Саада два человека погибли, четыре получили ранения.
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В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.
В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.
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Ансар АллаСаада (мухафаза)Саудовская АравияЙеменВ мире
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