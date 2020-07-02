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Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами"
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T03:57
россия
майк пенс
дональд трамп
министерство обороны сша
афганистан
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, майк пенс, дональд трамп, министерство обороны сша, афганистан, талибан, сша, в мире

Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами"

03:57 02.07.2020
124
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВице-президент США Майк Пенс выступает на открытии Международного конгресса астронавтики в Вашингтоне
Вице-президент США Майк Пенс выступает на открытии Международного конгресса астронавтики в Вашингтоне
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
"Нет, мне об этом деле не докладывали, и я не буду обсуждать секретные материалы", - сказал Пенс журналистам в Аризоне, его слова приводит пресс-служба Белого дома.
Он также заявил, что Трамп всегда защищает американских солдат в случае необходимости.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
02:06
Пелоси призвала ввести санкции против России за "сговор с талибами"
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Вчера, 22:37
Трамп рассказал, как разведка США относится к "сговору" России с талибами
020000
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РоссияМайк ПенсДональд ТрампМинистерство обороны СШААфганистанТалибанСШАВ мире
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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