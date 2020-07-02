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Стала известна ориентировочная себестоимость пуска с "Морского старта"
Себестоимость проведения одного пуска ракеты-носителя с космодрома "Морской старт" оценивается в сумму от 3,8 до 5 миллиардов рублей, говорится в материалах... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T03:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569444227_0:0:3232:1818_1400x0_80_0_0_875cae86b62b4d2e872c8e1e17f62514.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
космос - риа наука, роскосмос, s7 airlines, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

Стала известна ориентировочная себестоимость пуска с "Морского старта"

03:55 02.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШвартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома "Морской старт" в Славянке
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт в Славянке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Себестоимость проведения одного пуска ракеты-носителя с космодрома "Морской старт" оценивается в сумму от 3,8 до 5 миллиардов рублей, говорится в материалах экспертов "Росатома", составленных по предоставленным "Роскосмосом" данным, с которыми ознакомились РИА Новости.
Ранее сообщалось о возможной покупке комплекса госкорпорацией "Росатом".
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Департамент управления инвестиционной деятельностью и управление поддержки новых бизнесов госкорпорации "Росатом", рассматривая перспективы покупки комплекса, оценил стоимость одного пуска. При проведении стартов от одного до шести в год, себестоимость пуска каждой ракеты оценивается в 3,8 миллиарда рублей. Однако при пессимистическом прогнозе и проведении одного пуска в два года, себестоимость вырастает до 5 миллиардов рублей за пуск.
При самом оптимистичном варианте, предусматривающем широкую государственную поддержку, себестоимость пуска оценивается в 3,77 миллиарда рублей.
Себестоимость какой именно ракеты оценивалась специалистами "Росатома", не сообщается. Сейчас у комплекса нет ракеты-носителя, поскольку с 2014 года после охлаждения отношений между Россией и Украиной ракеты "Зенит" не производятся, а о начале разработки новой ракеты на базе проектируемого носителя "Союз-5" не сообщалось.
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Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт".
В марте 2020 года комплекс, получив предварительное одобрение со стороны госдепа США, был перевезен в Россию. В конце апреля председатель совета директоров S7 Group Вячеслав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для возобновления пусков с 2024 года.
Ранее стало известно, что "Росатом" оценивает затраты на восстановление работоспособности комплекса в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года, или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции. Стоимость покупки самого комплекса оценивается в 11 миллиардов рублей. Специалисты "Росатома" спрогнозировали пять сценариев эксплуатации комплекса, но в трех из них он не выходит на самоокупаемость.
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020010
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаРоскосмосS7 AirlinesГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
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