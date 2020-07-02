Стала известна ориентировочная себестоимость пуска с "Морского старта"

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Себестоимость проведения одного пуска ракеты-носителя с космодрома "Морской старт" оценивается в сумму от 3,8 до 5 миллиардов рублей, говорится в материалах экспертов "Росатома", составленных по предоставленным "Роскосмосом" данным, с которыми ознакомились РИА Новости.

Ранее сообщалось о возможной покупке комплекса госкорпорацией " Росатом ".

Департамент управления инвестиционной деятельностью и управление поддержки новых бизнесов госкорпорации "Росатом", рассматривая перспективы покупки комплекса, оценил стоимость одного пуска. При проведении стартов от одного до шести в год, себестоимость пуска каждой ракеты оценивается в 3,8 миллиарда рублей. Однако при пессимистическом прогнозе и проведении одного пуска в два года, себестоимость вырастает до 5 миллиардов рублей за пуск.

При самом оптимистичном варианте, предусматривающем широкую государственную поддержку, себестоимость пуска оценивается в 3,77 миллиарда рублей.

Себестоимость какой именно ракеты оценивалась специалистами "Росатома", не сообщается. Сейчас у комплекса нет ракеты-носителя, поскольку с 2014 года после охлаждения отношений между Россией и Украиной ракеты "Зенит" не производятся, а о начале разработки новой ракеты на базе проектируемого носителя "Союз-5" не сообщалось.

Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт".

В марте 2020 года комплекс, получив предварительное одобрение со стороны госдепа США , был перевезен в Россию. В конце апреля председатель совета директоров S7 Group Вячеслав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что " Роскосмос " поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для возобновления пусков с 2024 года.