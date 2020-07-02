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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573764880.html
В Хабаровском крае более 44% жителей участвовали в голосовании
Более 435,9 тысячи человек приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, что составляет 44,24%, сообщил журналистам председатель избиркома... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T03:53
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
хабаровск
хабаровский край
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, хабаровск, хабаровский край, политика

В Хабаровском крае более 44% жителей участвовали в голосовании

03:53 02.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбщественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве
Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ХАБАРОВСК, 2 июл – РИА Новости. Более 435,9 тысячи человек приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, что составляет 44,24%, сообщил журналистам председатель избиркома региона Геннадий Накушнов.
Ранее ЦИК сообщал, что по итогам обработки 100% протоколов в Хабаровском крае за поправки проголосовали 62,28% жителей, против - 36,64%.
"На конец дня голосования в списки избирателей были включены 44,24%." За" проголосовали 271,41 тысячи человек, или 62,28%, против - 159,66 тысячи человек, или 36,64%. Окончательные итоги будут подведены сегодня в законодательной Думе края",- сказал Накушнов.
Он отметил, что лидерами по голосованию стали Аяно-Майский район -78,43%, Комсомольский район - 77,51%, Тугуро-Чумиканский -70,49%. В Хабаровске свое мнение высказали 43,59% избирателей и в Комсомольске-на-Амуре – 41,38%.
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
02:16Голосование по поправкам в Конституцию
В Москве поправки в очном голосовании поддержали 65,9% избирателей
По данным крайизбиркома, наибольшую поддержку поправки к конституции получили в Комсомольском районе – "за" проголосовали 75,32% избирателей, в Тугуро-Чумиканском – 74,21%, Верхнебуреинском – 73,69%. Наибольшее количество голосов "против" в районе имени Полины Осипенко – 43,67%, городе Комсомольске-на-Амуре – 41,06%, Ванинском районе – 39,25%. В Хабаровске за поправки проголосовали 61,42%, против – 37,15%.
По словам председателя крайизбиркома, жалоб и нарушений в процессе голосования не зарегистрировано.
"Пожалуй, это беспрецедентная компания, самая спокойная, самая выдержанная. Здесь нет кандидатов и партий, которые борются за мандат, поэтому партии проявили спокойную риторику", - сказал Накушнов.
Члены избирательной комиссии во время подсчета неиспользованных бюллетеней по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
03:33Голосование по поправкам в Конституцию
В Карелии поправки поддержали 70,46% избирателей
Он отметил, что были случаи, когда молодые люди в масках президента РФ пришли на избирательные участки в Хабаровске и Комсомольска-на-Амуре и устроили шоу.
"Противоправных действий совершено не было в плане соблюдения порядка голосования, в этом плане у нас к ним претензий нет. Если у правоохранительных органов к ним претензии за другие вещи, то это их дело и они там поставят точки над" и"", - сказал председатель избиркома.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФХабаровскХабаровский крайПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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