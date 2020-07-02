В Хабаровском крае более 44% жителей участвовали в голосовании

Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве

ХАБАРОВСК, 2 июл – РИА Новости. Более 435,9 тысячи человек приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, что составляет 44,24%, сообщил журналистам председатель избиркома региона Геннадий Накушнов.

Ранее ЦИК сообщал, что по итогам обработки 100% протоколов в Хабаровском крае за поправки проголосовали 62,28% жителей, против - 36,64%.

"На конец дня голосования в списки избирателей были включены 44,24%." За" проголосовали 271,41 тысячи человек, или 62,28%, против - 159,66 тысячи человек, или 36,64%. Окончательные итоги будут подведены сегодня в законодательной Думе края",- сказал Накушнов.

По данным крайизбиркома, наибольшую поддержку поправки к конституции получили в Комсомольском районе – "за" проголосовали 75,32% избирателей, в Тугуро-Чумиканском – 74,21%, Верхнебуреинском – 73,69%. Наибольшее количество голосов "против" в районе имени Полины Осипенко – 43,67%, городе Комсомольске-на-Амуре – 41,06%, Ванинском районе – 39,25%. В Хабаровске за поправки проголосовали 61,42%, против – 37,15%.

По словам председателя крайизбиркома, жалоб и нарушений в процессе голосования не зарегистрировано.

"Пожалуй, это беспрецедентная компания, самая спокойная, самая выдержанная. Здесь нет кандидатов и партий, которые борются за мандат, поэтому партии проявили спокойную риторику", - сказал Накушнов.

Он отметил, что были случаи, когда молодые люди в масках президента РФ пришли на избирательные участки в Хабаровске и Комсомольска-на-Амуре и устроили шоу.

"Противоправных действий совершено не было в плане соблюдения порядка голосования, в этом плане у нас к ним претензий нет. Если у правоохранительных органов к ним претензии за другие вещи, то это их дело и они там поставят точки над" и"", - сказал председатель избиркома.