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В США выявили рекордные более 48 тысяч случаев COVID-19
Рекордные более 48 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксированы в США за последние сутки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственный подсчет. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T03:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили рекордные более 48 тысяч случаев COVID-19

03:49 02.07.2020 (обновлено: 03:53 02.07.2020)
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© REUTERS / Callaghan O'HareСкорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
© REUTERS / Callaghan O'Hare
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Рекордные более 48 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксированы в США за последние сутки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственный подсчет.
По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в США выявлены 2 682 270 случаев заражения COVID-19, выздоровели 729 994 человека, скончались 128 028 пациентов с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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