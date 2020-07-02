https://ria.ru/20200702/1573764807.html
В США выявили рекордные более 48 тысяч случаев COVID-19
Рекордные более 48 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксированы в США за последние сутки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственный подсчет. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T03:49
2020-07-02T03:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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https://ria.ru/20200702/1573763035.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, в мире