ВТО обвинила Эр-Рияд в несоблюдении требований по борьбе с пиратством

"Известно, что вещающий из Саудовской Аравии телеканал beoutQ пиратским способом передавал контент телеканалов beIN SPORTS, и что власти Саудовской Аравии не прекратили это. Саудовская Аравия не соблюдает международные требования и юридические обязательства по борьбе с пиратством", - сказал Роквелл.

Катар продолжает спор в ВТО с Саудовской Аравией по его иску о пиратстве в области интеллектуальной собственности. Катар обвиняет Саудовскую Аравию в создании на ее территории телеканала beoutQ и краже передачи у катарского спортивного телеканала beIN Sports, а также в продаже приемных устройств, позволяющих без платной подписки смотреть передачи катарского телеканала в королевстве. Катар считает, что пиратский показ был особенно распространен во время показа матчей чемпионата мира по футболу в России, на трансляцию которых beIN Sports получил эксклюзивные права.