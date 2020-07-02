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ВТО обвинила Эр-Рияд в несоблюдении требований по борьбе с пиратством
Всемирная торговая организация (ВТО) выступила на стороне Катара в его споре с Саудовской Аравией о незаконном использовании трансляций спортивного телеканала... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T03:30
саудовская аравия
эр-рияд (город)
катар
в мире
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353
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саудовская аравия, эр-рияд (город), катар, в мире

ВТО обвинила Эр-Рияд в несоблюдении требований по борьбе с пиратством

03:30 02.07.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ДОХА, 2 июл - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) выступила на стороне Катара в его споре с Саудовской Аравией о незаконном использовании трансляций спортивного телеканала beIN SPORTS, считает, что Саудовская Аравия не соблюдает международные требования по борьбе с пиратством, заявил телеканалу "Аль-Джазира" представитель организации Кит Роквелл.
"Известно, что вещающий из Саудовской Аравии телеканал beoutQ пиратским способом передавал контент телеканалов beIN SPORTS, и что власти Саудовской Аравии не прекратили это. Саудовская Аравия не соблюдает международные требования и юридические обязательства по борьбе с пиратством", - сказал Роквелл.
Катар продолжает спор в ВТО с Саудовской Аравией по его иску о пиратстве в области интеллектуальной собственности. Катар обвиняет Саудовскую Аравию в создании на ее территории телеканала beoutQ и краже передачи у катарского спортивного телеканала beIN Sports, а также в продаже приемных устройств, позволяющих без платной подписки смотреть передачи катарского телеканала в королевстве. Катар считает, что пиратский показ был особенно распространен во время показа матчей чемпионата мира по футболу в России, на трансляцию которых beIN Sports получил эксклюзивные права.
В декабре 2018 года ВТО согласилась по запросу Катара провести панель арбитров, чтобы рассмотреть иск к Саудовской Аравии о пиратстве в области интеллектуальной собственности. В июне этого года саудовские власти заявили, что ВТО отклонила претензии Катара, но Доха обвинила Эр-Рияд во вранье по этому поводу.
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Саудовская АравияЭр-Рияд (город)КатарВ мире
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