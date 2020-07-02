https://ria.ru/20200702/1573764621.html
РЖД сделали ежедневным поезд "Россия" Владивосток — Москва
РЖД сделали ежедневным поезд "Россия" из Владивостока в Москву с плацкартными и купейными вагонами с душем и розетками, следует из сообщения компании. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T03:20
2020-07-02T05:33
ржд
москва
владивосток
экономика
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владивосток
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, москва, владивосток, экономика
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. РЖД
сделали ежедневным поезд "Россия" из Владивостока
в Москву
с плацкартными и купейными вагонами с душем и розетками, следует из сообщения компании.
Скорый поезд № 1/2 "Россия", один из самых известных поездов дальнего следования в мире, проходящий по Транссибирской магистрали почти через всю страну, отмечали РЖД. Теперь вместо трех раз в неделю он будет ходить ежедневно и заменит в расписании поезд № 99/100 Москва – Владивосток. В маршруте следования добавляется более 70 новых остановок. Это, поясняла компания, сделает "Россию" доступнее для жителей многих отдаленных городов.
Так, для рейсов из Владивостока изменения вступают в силу со 2 июля, из Москвы — с 9 июля.
Все составы поезда "Россия" сформированы из плацкартных и купейных вагонов нового поколения, выполненных в виде двухвагонных сцепов и построенных в 2019-2020 годах. Новый подвижной состав оборудован системами климат-контроля, вендинговыми автоматами, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, в каждом вагоне установлена душевая кабина.
Одной из важных технических характеристик вагонов компания называет системы очистки и обеззараживания воздуха. Очистка поступающего снаружи воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки, которые удерживают пыль и неприятные запахи. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп. Они полностью безопасны для людей, так как находятся под крышей вагона, и пассажиры с ними не контактируют.