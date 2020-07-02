РЖД сделали ежедневным поезд "Россия" Владивосток — Москва

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. РЖД сделали ежедневным поезд "Россия" из Владивостока Москву с плацкартными и купейными вагонами с душем и розетками, следует из сообщения компании.

Скорый поезд № 1/2 "Россия", один из самых известных поездов дальнего следования в мире, проходящий по Транссибирской магистрали почти через всю страну, отмечали РЖД. Теперь вместо трех раз в неделю он будет ходить ежедневно и заменит в расписании поезд № 99/100 Москва – Владивосток. В маршруте следования добавляется более 70 новых остановок. Это, поясняла компания, сделает "Россию" доступнее для жителей многих отдаленных городов.

Так, для рейсов из Владивостока изменения вступают в силу со 2 июля, из Москвы — с 9 июля.

Все составы поезда "Россия" сформированы из плацкартных и купейных вагонов нового поколения, выполненных в виде двухвагонных сцепов и построенных в 2019-2020 годах. Новый подвижной состав оборудован системами климат-контроля, вендинговыми автоматами, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, в каждом вагоне установлена душевая кабина.