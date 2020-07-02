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FAA и Boeing завершили трехдневные сертификационные полеты 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и компания Boeing завершили в среду тестовые полеты 737 MAX, говорится в сообщении на сайте регулятора. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T03:16
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faa, boeing 737, сша, в мире

FAA и Boeing завершили трехдневные сертификационные полеты 737 MAX

03:16 02.07.2020
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CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 MaxСамолет Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max
CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 Max
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и компания Boeing завершили в среду тестовые полеты 737 MAX, говорится в сообщении на сайте регулятора.

"FAA и Boeing сегодня завершили сертификационные полетные тесты на Boeing 737 MAX. За эти три дня тестов на этой неделе пилоты FAA и инженеры оценивали предложенные Boeing изменения, связанные с автоматической системой контроля полета самолета", - сказано в документе.

Там отмечается, что теперь полученные во время полетов данные будут собраны и обработаны.
"Мы снимем распоряжение о запрете полетов только после того, как эксперты FAA по безопасности будут удовлетворены тем, как самолет соответствует сертификационным стандартам", - говорится в сообщении.
В ходе полетов были проверены маневрирование и процедуры реагирования на нештатную ситуацию на предмет их соответствия стандартам регулятора.
Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, все люди погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.
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В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
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