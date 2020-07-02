В Аргентине свыше 200 человек проголосовали по поправкам в Конституцию

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июл – РИА Новости. Свыше 200 человек проголосовали по поправкам в Конституцию РФ в Аргентине, сообщили журналистам в посольстве России в латиноамериканской стране.
Дипмиссия создала избирательную комиссию, на участке присутствовали наблюдатели.
"Проголосовали 237 человек, все прошло нормально, без нарушений", - сообщили в посольстве РФ.
"Сейчас особенность момента в том, что в Аргентине самый длительный в мире карантин, который уже преодолел стодневную отметку, и так совпало, что именно сегодня, в день голосования, карантинные меры еще более ужесточились", - отметил посол РФ Дмитрий Феоктистов.
Власти Аргентины на фоне пандемии приняли решение ввести с 1 июля меры, сильно ограничивающие передвижение граждан по столичному региону.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.