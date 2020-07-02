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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Аргентине свыше 200 человек проголосовали по поправкам в Конституцию
Свыше 200 человек проголосовали по поправкам в Конституцию РФ в Аргентине, сообщили журналистам в посольстве России в латиноамериканской стране. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T03:08
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
аргентина
в мире
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, аргентина, в мире, политика

В Аргентине свыше 200 человек проголосовали по поправкам в Конституцию

03:08 02.07.2020
173
© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июл – РИА Новости. Свыше 200 человек проголосовали по поправкам в Конституцию РФ в Аргентине, сообщили журналистам в посольстве России в латиноамериканской стране.
Дипмиссия создала избирательную комиссию, на участке присутствовали наблюдатели.
"Проголосовали 237 человек, все прошло нормально, без нарушений", - сообщили в посольстве РФ.
"Сейчас особенность момента в том, что в Аргентине самый длительный в мире карантин, который уже преодолел стодневную отметку, и так совпало, что именно сегодня, в день голосования, карантинные меры еще более ужесточились", - отметил посол РФ Дмитрий Феоктистов.
Посольство России в Берлине
01:57Голосование по поправкам в Конституцию
В Берлине 67% избирателей проголосовали против поправок в Конституцию
Власти Аргентины на фоне пандемии приняли решение ввести с 1 июля меры, сильно ограничивающие передвижение граждан по столичному региону.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Конституция Российской Федерации
03:05Голосование по поправкам в Конституцию
В Коми поправки в Конституцию поддержали 65,08% избирателей
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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