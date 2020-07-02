В Коми поправки в Конституцию поддержали 65,08% избирателей

Согласно предварительным данным об итогах голосования, опубликованных на странице Избирательной комиссии республики Коми в соцсети "ВКонтакте", обработано 100% протоколов, за поправки в Конституцию РФ проголосовали 65,08% жителей республики Коми, против – 33,94%.