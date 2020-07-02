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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573764473.html
В Коми поправки в Конституцию поддержали 65,08% избирателей
За поправки в Конституцию РФ по итогам обработки 100% бюллетеней проголосовали 65,08% жителей республики Коми, против – 33,94%, сообщает республиканский... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T03:08
голосование по поправкам в конституцию
республика коми
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564997556_0:0:3351:1885_1400x0_80_0_0_7634c7895ceb733512a037821cc82176.jpg
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республика коми, конституция рф, политика

В Коми поправки в Конституцию поддержали 65,08% избирателей

03:05 02.07.2020 (обновлено: 03:08 02.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Григорий Сысоев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. За поправки в Конституцию РФ по итогам обработки 100% бюллетеней проголосовали 65,08% жителей республики Коми, против – 33,94%, сообщает республиканский избирком.
Согласно предварительным данным об итогах голосования, опубликованных на странице Избирательной комиссии республики Коми в соцсети "ВКонтакте", обработано 100% протоколов, за поправки в Конституцию РФ проголосовали 65,08% жителей республики Коми, против – 33,94%.
Явка на голосование в республике составила 51,82%.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРеспублика КомиКонституция РФПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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