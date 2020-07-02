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В Пермском крае за поправки проголосовали 70,75% избирателей
За внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали 70,75% избирателей в Пермском крае, свидетельствуют предварительные данные регионального избиркома после... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T03:02
конституция рф
пермский край
политика
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60
конституция рф, пермский край, политика

В Пермском крае за поправки проголосовали 70,75% избирателей

03:02 02.07.2020
102
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЕРМЬ, 2 июл - РИА Новости. За внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали 70,75% избирателей в Пермском крае, свидетельствуют предварительные данные регионального избиркома после обработки 100% протоколов.
По информации избирательной комиссии, в Пермском крае обработано 100% протоколов. За проголосовали 70,75% избирателей, против – 28,27%.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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