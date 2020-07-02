Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573764284.html
Ватикан озабочен возможными акциями Израиля в Палестине
Святой престол озабочен "возможными односторонними акциями, которые могли бы поставить под угрозу поиски мира между израильтянами и палестинцами", а также еще... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T02:57
бени ганц
зеев элькин
дональд трамп
иерусалим
ватикан
восточный иерусалим
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156260/49/1562604953_0:160:3134:1923_1400x0_80_0_0_a338cf8584ad3c84a8b34fd8d65c1cf6.jpg
https://ria.ru/20200629/1573647439.html
https://ria.ru/20200627/1573543779.html
https://ria.ru/20200615/1572968795.html
иерусалим
ватикан
восточный иерусалим
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156260/49/1562604953_0:160:3134:1923_1400x0_80_0_0_a338cf8584ad3c84a8b34fd8d65c1cf6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156260/49/1562604953_193:0:2924:2048_1400x0_80_0_0_38d404b6199615397806a4207eec9c36.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156260/49/1562604953_534:0:2582:2048_1400x0_80_0_0_bf7781c8a007a10b71c1a667f63d52ed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бени ганц, зеев элькин, дональд трамп, иерусалим, ватикан, восточный иерусалим, в мире

Ватикан озабочен возможными акциями Израиля в Палестине

02:57 02.07.2020
118
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСобор и площадь Святого Петра в Ватикане
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВАТИКАН, 2 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Святой престол озабочен "возможными односторонними акциями, которые могли бы поставить под угрозу поиски мира между израильтянами и палестинцами", а также еще больше осложнить ситуацию на Ближнем Востоке.
Как сообщила вечером в среду служба печати Святого престола, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин специально встретился с послами США и Израиля, чтобы выразить им эту озабоченность.
Территории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
29 июня, 19:09
В Израиле допустили перенос аннексии Западного берега из-за COVID-19
Ватиканская пресс-служба напомнила в этой связи, что Святой престол в ноябре 2019 года и в мае 2020 года указывал, что "государство Израиль и государство Палестина имеют право существовать и жить в мире и безопасности в границах, признанных в международном плане". Святой престол призвал стороны как можно скорее возобновить прямые переговоры на базе резолюций ООН.
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века" президента США Дональда Трампа. По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдет 1 июля, намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
Истребитель ВВС Израиля
27 июня, 00:44
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в южной части Газы
Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер и министр обороны Израиля Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания
15 июня, 19:51
Нетаньяху рассказал о работе над картами по Иорданской долине
000000
Обсудить 0
Бени ГанцЗеев ЭлькинДональд ТрампИерусалимВатиканВосточный ИерусалимВ мире
Рекомендуем
Келли Краф
США инициируют голосование по продлению оружейного эмбарго против Ирана
Вид на Буэнос-Айрес
В Аргентине свыше 200 человек проголосовали по поправкам в Конституцию
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
ВТО обвинила Эр-Рияд в несоблюдении требований по борьбе с пиратством
Самолет Boeing 737 Max
FAA и Boeing завершили трехдневные сертификационные полеты 737 MAX
Британский музыкант Ринго Старр
Ринго Старр отметит 80-летие онлайн-вечеринкой
Повстанцы-хуситы
Хуситы пригрозили местью в ответ на удары арабской коалиции по их районам
Ротонда Капитолия в Вашингтоне, где проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, умершим 30 ноября 2018 года
Конгресс США одобрил продление программы поддержки малого бизнеса
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
Назван сценарий применения "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты
Протестующие в Сиэтле. Стоп-кадр видео
В Сиэтле полиция ликвидировала "автономную зону"
Вице-президент США Майк Пенс выступает на открытии Международного конгресса астронавтики в Вашингтоне
Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами"
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Пелоси призвала ввести санкции против России за "сговор с талибами"
Местные жители во время похорон человека, умершего от коронавируса, в Медане, Индонезия
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 10,5 миллионов
Медицинский комплекс в Боготе, Колумбия
В Колумбии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек
здание ФРС США в Вашингтоне
В ФРС США обсудили вероятность второй волны COVID-19
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Поправки поддержали 78,03% избирателей после обработки 99,01% протоколов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:38Эксперт назвала преимущества "умных" счетчиков для россиян
05:38В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр
05:33ВМС Колумбии изъяли 7,5 тонн кокаина с судна неподалеку от Панамы
05:28В США четыре человека пострадали при стрельбе
05:26В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона
05:19В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
05:16В Приморье не поступало жалоб на голосовании
05:14В США голосование по поправкам в Конституцию прошло без провокаций
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
Лента новостейМолния