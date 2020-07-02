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Фитнес-клубы заметили изменение подхода россиян к спорту
Открытие фитнес-клубов после перерыва пошло не по плану. Случилось полезное для здоровья, но вредное для бизнеса изменение в поведении россиян, рассказала в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T02:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Фитнес-клубы заметили изменение подхода россиян к спорту

02:53 02.07.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДевушка в медицинской маске на беговой дорожке в фитнес-клубе Ludus Dome в Москве
Девушка в медицинской маске на беговой дорожке в фитнес-клубе Ludus Dome в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Открытие фитнес-клубов после перерыва пошло не по плану. Случилось полезное для здоровья, но вредное для бизнеса изменение в поведении россиян, рассказала в интервью радио Sputnik президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Спортивные комплексы и фитнес-клубы стали одними из последних объектов, которые вновь открываются в России после перерыва. В Москве такие центры можно посещать с 23 июня. Вслед за столицей их должны открыть и другие регионы России.
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Обязательным условие для работы фитнес-клуба является выполнение правил Роспотребнадзора. Самое строгое из них — это соблюдение социальной дистанции, что существенно снижает количество людей, которые могут одновременно заниматься в зале. Ожидалось, что эта норма вызовет больше всего проблем, но россияне к ней отнеслись очень сознательно, рассказала радио Sputnik Елена Силина.
"Такого, чтобы к нам очередь стояла, нет. Поток людей очень спокойно перераспределяется. Пока мы не встречали случая, когда в клубе скопилось много людей, и этот вопрос нужно было бы решать. Но коллеги отмечают, что наши клиенты очень сознательные. Они предварительно звонят и уточняют, после чего — все комфортно", — рассказала президент Национального фитнес-сообщества.
Снижение количества посетителей негативно сказывается на прибыли фитнес-клубов, признается Елена Силина. По ее оценкам не все спортивные залы переживут сложный период, тем более что он еще не закончился.
"Существует еще опасность второй волны коронавируса. Многие об этом говорят, что влияет на умы и сознание потребителей услуг. Некоторые считают, что не надо сейчас активировать карту клуба, когда тут еще что-то непонятно. Такие люди еще пережидают", — рассказала специалист в интервью радио Sputnik.
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Также погода влияет на количество занимающихся в фитнес-клубах, считает Елена Силина. По ее мнению, когда на улице станет холоднее, тогда люди потянутся в закрытые залы с тренажерами и теплым бассейном.
"Некоторые живут на дачах или используют территорию спортивных площадок перед домом. Еще люди пользуются пешими прогулками, ездят на велосипедах, роликах и так далее. Это также вызывает определенное напряжение. Не исключено, что человек обратится к специалисту за квалифицированными услугами в фитнес-клуб чуть позже", — рассказала Елена Силина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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