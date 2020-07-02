Фитнес-клубы заметили изменение подхода россиян к спорту

"Такого, чтобы к нам очередь стояла, нет. Поток людей очень спокойно перераспределяется. Пока мы не встречали случая, когда в клубе скопилось много людей, и этот вопрос нужно было бы решать. Но коллеги отмечают, что наши клиенты очень сознательные. Они предварительно звонят и уточняют, после чего — все комфортно", — рассказала президент Национального фитнес-сообщества.