Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573764116.html
Эксперт рассказал, почему можно не устанавливать обновление на смартфон
Обновление на смартфон иногда можно и не устанавливать, определенные новшества не всегда хороши по той причине, что они часто бывают "сырыми". Однако надо... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T02:42
денис кусков
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706534_0:60:3072:1788_1400x0_80_0_0_a81696b9c446657995733358c7727c13.jpg
https://ria.ru/20200629/1573599985.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706534_0:60:3072:1788_1400x0_80_0_0_a81696b9c446657995733358c7727c13.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706534_162:0:2893:2048_1400x0_80_0_0_f5bcb2c8950b396df9644309545e90d9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706534_503:0:2551:2048_1400x0_80_0_0_6c3139d27c72b89062e931754de70b45.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис кусков, технологии, общество

Эксперт рассказал, почему можно не устанавливать обновление на смартфон

02:42 02.07.2020
1076
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Обновление на смартфон иногда можно и не устанавливать, определенные новшества не всегда хороши по той причине, что они часто бывают "сырыми". Однако надо понимать, что их установка позволяет устранить недочеты, мешающие полноценной работе устройства, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор ИА Telecom Daily Денис Кусков.
“В принципе можно иногда не устанавливать обновление на смартфон, но если мы берем совокупно все приложения, то, безусловно, обновления делаются для нашего блага — это устранение недочетов, “дырок”, через которые можно получить проблемы, с точки зрения вирусов или не-работы в полноценном режиме тех или иных приложений”, — добавил он.
Девушка на одной из улиц в Москве
29 июня, 02:21
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Эксперт также отметил, что среднестатистический пользователь смартфона на своих экранах держит порядка ста приложений, а использует же на постоянной основе в основном лишь 8-9 приложений, при этом на сто приложений за неделю появляется не менее 25 обновлений, которые необходимо произвести.
41420219
Обсудить 1
Денис КусковТехнологииОбщество
Рекомендуем
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Коллега Харламова рассказал о его реакции на травлю после фильма "Текст"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
Назван сценарий применения "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Экс-депутат Рады рассказал о страхе Украины из-за возвращения Донбасса
Девушка в медицинской маске на беговой дорожке в фитнес-клубе Ludus Dome в Москве
Фитнес-клубы заметили изменение подхода россиян к спорту
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
Немецкий флаг
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Актер Виктор Проскурин
Стало известно о состоянии актера Проскурина накануне смерти
Протестующие в Сиэтле. Стоп-кадр видео
В Сиэтле полиция ликвидировала "автономную зону"
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
В США выявили рекордные более 48 тысяч случаев COVID-19
Крапива
Врач рассказал о пользе крапивы
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Поправки поддержали 78,03% избирателей после обработки 99,01% протоколов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала запрет RT в Латвии
здание ФРС США в Вашингтоне
В ФРС США обсудили вероятность второй волны COVID-19
Наручники
Двенадцать человек заподозрили во взятках при ремонте объектов Минобороны
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:38Эксперт назвала преимущества "умных" счетчиков для россиян
05:38В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр
05:33ВМС Колумбии изъяли 7,5 тонн кокаина с судна неподалеку от Панамы
05:28В США четыре человека пострадали при стрельбе
05:26В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона
05:19В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
05:16В Приморье не поступало жалоб на голосовании
05:14В США голосование по поправкам в Конституцию прошло без провокаций
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
Лента новостейМолния