Эксперт рассказал, почему можно не устанавливать обновление на смартфон

“В принципе можно иногда не устанавливать обновление на смартфон, но если мы берем совокупно все приложения, то, безусловно, обновления делаются для нашего блага — это устранение недочетов, “дырок”, через которые можно получить проблемы, с точки зрения вирусов или не-работы в полноценном режиме тех или иных приложений”, — добавил он.