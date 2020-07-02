Эксперт рассказал, почему можно не устанавливать обновление на смартфон

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Обновление на смартфон иногда можно и не устанавливать, определенные новшества не всегда хороши по той причине, что они часто бывают "сырыми". Однако надо понимать, что их установка позволяет устранить недочеты, мешающие полноценной работе устройства, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор ИА Telecom Daily Денис Кусков.
“В принципе можно иногда не устанавливать обновление на смартфон, но если мы берем совокупно все приложения, то, безусловно, обновления делаются для нашего блага — это устранение недочетов, “дырок”, через которые можно получить проблемы, с точки зрения вирусов или не-работы в полноценном режиме тех или иных приложений”, — добавил он.
Эксперт также отметил, что среднестатистический пользователь смартфона на своих экранах держит порядка ста приложений, а использует же на постоянной основе в основном лишь 8-9 приложений, при этом на сто приложений за неделю появляется не менее 25 обновлений, которые необходимо произвести.