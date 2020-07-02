Хуситы пригрозили местью в ответ на удары арабской коалиции по их районам

ДОХА, 2 июл - РИА Новости. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ "масштабными операциями", чтобы отомстить за многочисленные воздушные авиаудары по районам под контролем хуситов, в том числе по йеменской столице Сане, сообщил представитель хуситов Мухаммед Абдессалам в микроблоге Twitter.
"В свете продолжающейся блокады не прекращаются преступные удары по столице Сане и ряду других провинций при арабском и мировом молчании, что дает нашему народу право на ответ и защиту со стороны армии, которая ответит более масштабными операциями", - отметил он.
Ранее военный представитель хуситов заявил телеканалу "Аль-Масира", что за последние 24 часа арабская коалиция нанесла 57 ударов по Сане и другим провинциям на севере страны, которые находятся под их контролем.
Йеменские источники сообщили телеканалу "Аль-Джазира", что самолеты коалиции не перестают барражировать в небе над Саной.
Активные военные действия в Йемене идут с 2015 года, когда в войну на стороне отстраненного хуситами от власти президента Абд Раббу Мансура Хади вступила арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
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