https://ria.ru/20200702/1573763879.html
Поправки поддержали 78,06% избирателей после обработки 97,03% протоколов
За принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 78,06% россиян, свидетельствуют данные ЦИК России. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T02:07
2020-07-02T02:08
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
политика
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Kot Piter
Кто ходил и поставил "ЗА" - палец вверх. Кто НЕ ходил или поставил "НЕТ" - палец вниз. Вот и посмотрим. =)
63
Совесть Нации
Ураа! Ураа! Ураа!
31
61
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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конституция рф, политика