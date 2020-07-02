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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573763879.html
Поправки поддержали 78,06% избирателей после обработки 97,03% протоколов
За принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 78,06% россиян, свидетельствуют данные ЦИК России. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T02:08
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573763415_0:0:3116:1753_1400x0_80_0_0_08845fdbc9c1afca79f5ae2c9d4f918a.jpg
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60
конституция рф, политика

Поправки поддержали 78,06% избирателей после обработки 97,03% протоколов

02:07 02.07.2020 (обновлено: 02:08 02.07.2020)
3941
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. За принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 78,06% россиян, свидетельствуют данные ЦИК России.
Согласно представленным в информцентре ЦИК данным после обработки 97,03% протоколов, за принятие поправок в конституцию РФ проголосовали 78,06% россиян, против - 21,13%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Обсудить 61
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФПолитика
Популярные комментарии
Кто ходил и поставил "ЗА" - палец вверх. Кто НЕ ходил или поставил "НЕТ" - палец вниз. Вот и посмотрим. =)
2 июля, 02:10
Kot Piter
25000038
Ураа! Ураа! Ураа!
2 июля, 02:09
С Совесть Нации
14100016
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