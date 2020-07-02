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Пелоси призвала ввести санкции против России за "сговор с талибами"
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T02:38
россия
нэнси пелоси
дональд трамп
министерство обороны сша
дмитрий песков
афганистан
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
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россия, нэнси пелоси, дональд трамп, министерство обороны сша, дмитрий песков, афганистан, талибан, сша, в мире

Пелоси призвала ввести санкции против России за "сговор с талибами"

02:06 02.07.2020 (обновлено: 02:38 02.07.2020)
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© REUTERS / Leah MillisСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© REUTERS / Leah Millis
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
"Мы должны ввести санкции против России, и прямо сейчас", - сказала Пелоси в интервью каналу MSNBC.
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Вчера, 18:58
Помпео обвинил Россию в продаже оружия членам движения "Талибан"
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
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В США предложили санкции против Путина из-за "сговора" с талибами
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РоссияНэнси ПелосиДональд ТрампМинистерство обороны СШАДмитрий ПесковАфганистанТалибанСШАВ мире
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