Конгресс США одобрил продление программы поддержки малого бизнеса

Палата представителей одобрила законопроект в среду вслед за сенатом, который проголосовал во вторник.

Первоначально программа кредитования малого бизнеса на 660 миллиардов долларов действовала до вторника, теперь, при наличии подписи Трампа, она будет продлена до 8 августа. Программа компенсирует малому бизнесу расходы на аренду помещений и зарплаты сотрудникам, при условии что малое предприятие не будет проводить увольнений.