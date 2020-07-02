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Конгресс США одобрил продление программы поддержки малого бизнеса
Конгресс США одобрил продление программы поддержки малого бизнеса, законопроект поступает на подпись президенту Дональду Трампу, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:59
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коронавирус covid-19, дональд трамп, конгресс сша, сша, в мире

Конгресс США одобрил продление программы поддержки малого бизнеса

01:59 02.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Дубовиций / Перейти в фотобанкРотонда Капитолия в Вашингтоне, где проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, умершим 30 ноября 2018 года
Ротонда Капитолия в Вашингтоне, где проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, умершим 30 ноября 2018 года
© РИА Новости / Григорий Дубовиций
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Конгресс США одобрил продление программы поддержки малого бизнеса, законопроект поступает на подпись президенту Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосований.
Палата представителей одобрила законопроект в среду вслед за сенатом, который проголосовал во вторник.
Первоначально программа кредитования малого бизнеса на 660 миллиардов долларов действовала до вторника, теперь, при наличии подписи Трампа, она будет продлена до 8 августа. Программа компенсирует малому бизнесу расходы на аренду помещений и зарплаты сотрудникам, при условии что малое предприятие не будет проводить увольнений.
Программа продлена на фоне резкого роста случаев коронавируса в США и июне и отмены ранее введенных послаблений в ограничениях во многих штатах.
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