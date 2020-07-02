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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573763766.html
В Берлине 67% избирателей проголосовали против поправок в Конституцию
Более 2,6 тысячи человек в Берлине приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, по предварительным данным, 32% высказались за, 67% против,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:57
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
германия
берлин (город)
в мире
политика
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Кто так считает? Надо было из России прислать правильных людей в комиссии. Вот поживут в цивилизованном мире лишних пару месяцев — и уже смухлевать не могут, как надо, понимаешь.
40
Зачем их вообще считать, раз они постоянно живут в другой стране? Пусть и голосуют по постоянному месту жительства
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россия
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берлин (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, конституция рф, германия, берлин (город), в мире, политика

В Берлине 67% избирателей проголосовали против поправок в Конституцию

01:57 02.07.2020
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© РИА Новости / Татьяна ФирсоваПосольство России в Берлине
Посольство России в Берлине
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Посольство России в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Более 2,6 тысячи человек в Берлине приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, по предварительным данным, 32% высказались за, 67% против, сообщили журналистам в российском посольстве.
Как сообщили в посольстве, "по последним перепроверенным данным", в городе проголосовали 2611 человек, согласие с изменениями высказали 839 из них, 1765 против. Испорчено семь бюллетеней.
Голосование в Берлине проходило с соблюдением мер эпидемиологического контроля из-за пандемии коронавируса. Под вечер у посольства РФ в центре немецкой столице образовалась длинная очередь: необходимо было отстоять около часа, чтобы отдать свой голос. Параллельно голосовавшие могли наблюдать за акциями протеста проживающих в Берлине россиян, которые выступают против поправок.
Помимо этого, в Германии голосование проходило еще в пяти диппредставительствах РФ в разных городах. Результаты по ним пока не известны.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
Вчера, 13:47Голосование по поправкам в Конституцию
Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным
3216301366
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФГерманияБерлин (город)В миреПолитика
Популярные комментарии
Кто так считает? Надо было из России прислать правильных людей в комиссии. Вот поживут в цивилизованном мире лишних пару месяцев — и уже смухлевать не могут, как надо, понимаешь.
2 июля, 02:13
КМКалинка Малинкова
11200324
Зачем их вообще считать, раз они постоянно живут в другой стране? Пусть и голосуют по постоянному месту жительства
2 июля, 02:16
Александр Бородин
3000008
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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