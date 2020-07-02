https://ria.ru/20200702/1573763766.html
В Берлине 67% избирателей проголосовали против поправок в Конституцию
Более 2,6 тысячи человек в Берлине приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, по предварительным данным, 32% высказались за, 67% против,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:57
2020-07-02T01:57
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
германия
берлин (город)
в мире
политика
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https://ria.ru/20200701/1573736497.html
Калинка Малинкова
Кто так считает? Надо было из России прислать правильных людей в комиссии. Вот поживут в цивилизованном мире лишних пару месяцев — и уже смухлевать не могут, как надо, понимаешь.
40
Александр Бородин
Зачем их вообще считать, раз они постоянно живут в другой стране? Пусть и голосуют по постоянному месту жительства
37
5
россия
германия
берлин (город)
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, германия, берлин (город), в мире, политика