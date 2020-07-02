В Берлине 67% избирателей проголосовали против поправок в Конституцию

Как сообщили в посольстве, "по последним перепроверенным данным", в городе проголосовали 2611 человек, согласие с изменениями высказали 839 из них, 1765 против. Испорчено семь бюллетеней.

Голосование в Берлине проходило с соблюдением мер эпидемиологического контроля из-за пандемии коронавируса. Под вечер у посольства РФ в центре немецкой столице образовалась длинная очередь: необходимо было отстоять около часа, чтобы отдать свой голос. Параллельно голосовавшие могли наблюдать за акциями протеста проживающих в Берлине россиян, которые выступают против поправок.