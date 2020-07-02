В Свердловской области поправки поддержали 65,97% избирателей

"В Свердловской области подведены предварительные итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию РФ. Явка участников голосования составила 51,58%. "За" поправки проголосовали 65,97% уральцев, "против" – 32,96%. Недействительными признаны 1,07% бюллетеней", - говорится в сообщении.