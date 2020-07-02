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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573763707.html
В Свердловской области поправки поддержали 65,97% избирателей
За поправки в конституцию по итогам обработки 100% бюллетеней проголосовали 65,97% жителей Свердловской области, против – 32,96%, сообщается на сайте... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:53
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
свердловская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
конституция рф, свердловская область, политика

В Свердловской области поправки поддержали 65,97% избирателей

01:53 02.07.2020
315
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Екатеринбурге
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. За поправки в конституцию по итогам обработки 100% бюллетеней проголосовали 65,97% жителей Свердловской области, против – 32,96%, сообщается на сайте регионального избиркома.
"В Свердловской области подведены предварительные итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию РФ. Явка участников голосования составила 51,58%. "За" поправки проголосовали 65,97% уральцев, "против" – 32,96%. Недействительными признаны 1,07% бюллетеней", - говорится в сообщении.
В избиркоме РИА Новости уточнили, что это итоги обработки 100% протоколов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в Екатеринбурге
01:46Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95,61% протоколов
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСвердловская областьПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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