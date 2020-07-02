В Свердловской области поправки поддержали 65,97% избирателей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. За поправки в конституцию по итогам обработки 100% бюллетеней проголосовали 65,97% жителей Свердловской области, против – 32,96%, сообщается на сайте регионального избиркома.
"В Свердловской области подведены предварительные итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию РФ. Явка участников голосования составила 51,58%. "За" поправки проголосовали 65,97% уральцев, "против" – 32,96%. Недействительными признаны 1,07% бюллетеней", - говорится в сообщении.
В избиркоме РИА Новости уточнили, что это итоги обработки 100% протоколов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.