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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573763632.html
В Мосгоризбиркоме прокомментировали ситуацию на УИК в Раменках
Ситуация на УИК 2783 в Раменках, где итоги голосования признали недействительными из-за сообщений о вбросе, в целом не повлияет на легитимность голосования в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:52
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий реут
андрей реут
мосгоризбирком
конституция рф
москва
политика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дмитрий реут , андрей реут, мосгоризбирком, конституция рф, москва, политика

В Мосгоризбиркоме прокомментировали ситуацию на УИК в Раменках

01:52 02.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут
Член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Ситуация на УИК 2783 в Раменках, где итоги голосования признали недействительными из-за сообщений о вбросе, в целом не повлияет на легитимность голосования в Москве, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Ранее ТИК района Раменки признала недействительными итоги голосования на УИК № 2783 после сообщения о возможном вбросе.
"Подведём результаты (голосования - ред.) без этого участка, такое уже бывало раньше... результаты данного участка не повлияют в целом на легитимность", - сказал Реут, отвечая на вопрос, как данная ситуация повлияет на результаты голосования и легитимность.
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Голосование по поправкам в КонституциюДмитрий РеутАндрей РеутМосгоризбиркомКонституция РФМоскваПолитика
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vyachnick
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