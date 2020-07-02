https://ria.ru/20200702/1573763632.html
В Мосгоризбиркоме прокомментировали ситуацию на УИК в Раменках
Ситуация на УИК 2783 в Раменках, где итоги голосования признали недействительными из-за сообщений о вбросе, в целом не повлияет на легитимность голосования в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:52
2020-07-02T01:52
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий реут
андрей реут
мосгоризбирком
конституция рф
москва
политика
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568851865_0:161:2661:1658_1400x0_80_0_0_242c04523980913680cfd4e1a9b08881.jpg
https://ria.ru/20200628/1573581295.html
vyachnick
Лакмусовая бумажка "статистики": бьют не за содеянное (это - общая практика), бьют за неумение скрыть.
13
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568851865_0:161:2661:1658_1400x0_80_0_0_242c04523980913680cfd4e1a9b08881.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий реут , андрей реут, мосгоризбирком, конституция рф, москва, политика