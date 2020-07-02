В Подмосковье открывают летние читальные залы в парках и турагентства

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Открытие летних читальных залов в парках и работа туристических агентств разрешается в Московской области с четверга, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, опубликованного на сайте регионального правительства.
Согласно документу, кроме открытия летних читальных залов в парках и возобновления работы туристических агентств, за исключением деятельности самостоятельных экскурсоводов и гидов, по предоставлению экскурсионных туристических услуг (региональный стандарт), в регионе разрешается научная деятельность по технической инвентаризации недвижимости, а также деятельность общественных организаций. Кроме этого, с четверга в Подмосковье открываются музеи, зоопарки, этнопарки, океанариумы и зверинцы для групп до 12 человек.
Раннее Воробьев сообщил, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется. Из самых ожидаемых послаблений он отметил открытие детских садов, которые заработают в области с 6 июля.
В четверг в Подмосковье также подведут итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. Накануне явка избирателей в регионе составила 72,57%.
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