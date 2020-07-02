В Подмосковье открывают летние читальные залы в парках и турагентства

Согласно документу, кроме открытия летних читальных залов в парках и возобновления работы туристических агентств, за исключением деятельности самостоятельных экскурсоводов и гидов, по предоставлению экскурсионных туристических услуг (региональный стандарт), в регионе разрешается научная деятельность по технической инвентаризации недвижимости, а также деятельность общественных организаций. Кроме этого, с четверга в Подмосковье открываются музеи, зоопарки, этнопарки, океанариумы и зверинцы для групп до 12 человек.