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В Подмосковье открывают летние читальные залы в парках и турагентства
Открытие летних читальных залов в парках и работа туристических агентств разрешается в Московской области с четверга, следует из постановления губернатора... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:50
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье открывают летние читальные залы в парках и турагентства

01:50 02.07.2020
50
© РИА Новости / Максим БлиновВид на город Красногорск Московской области
Вид на город Красногорск Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Открытие летних читальных залов в парках и работа туристических агентств разрешается в Московской области с четверга, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, опубликованного на сайте регионального правительства.
Согласно документу, кроме открытия летних читальных залов в парках и возобновления работы туристических агентств, за исключением деятельности самостоятельных экскурсоводов и гидов, по предоставлению экскурсионных туристических услуг (региональный стандарт), в регионе разрешается научная деятельность по технической инвентаризации недвижимости, а также деятельность общественных организаций. Кроме этого, с четверга в Подмосковье открываются музеи, зоопарки, этнопарки, океанариумы и зверинцы для групп до 12 человек.
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Раннее Воробьев сообщил, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется. Из самых ожидаемых послаблений он отметил открытие детских садов, которые заработают в области с 6 июля.
В четверг в Подмосковье также подведут итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. Накануне явка избирателей в регионе составила 72,57%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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