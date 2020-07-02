https://ria.ru/20200702/1573763251.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 10,5 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 10,5 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:37
2020-07-02T01:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, в мире