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В Колумбии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек
Число заболевших коронавирусом в Колумбии выросло до 102 009, за последние сутки было зарегистрировано 4 163 новых случая, сообщил Минздрав страны. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:36
2020-07-02T01:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
колумбия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, колумбия, в мире