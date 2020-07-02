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Распространение нового коронавируса
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В Колумбии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек
Число заболевших коронавирусом в Колумбии выросло до 102 009, за последние сутки было зарегистрировано 4 163 новых случая, сообщил Минздрав страны. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:36
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коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, колумбия, в мире

В Колумбии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек

01:36 02.07.2020
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© Alejandro ArangoМедицинский комплекс в Боготе, Колумбия
Медицинский комплекс в Боготе, Колумбия
© Alejandro Arango
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июл – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Колумбии выросло до 102 009, за последние сутки было зарегистрировано 4 163 новых случая, сообщил Минздрав страны.
В стране выздоровели 43 407 пациентов, из них за последние сутки 1334 человека.
Всего скончались 3470 пациентов (за последние 24 часа – 136).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КолумбияВ мире
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