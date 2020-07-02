https://ria.ru/20200702/1573763156.html
В Москве поправки в очном голосовании поддержали 65,7% избирателей
В Москве в очном голосовании за поправки к конституции проголосовали 65,7%, против - 33,3%, свидетельствуют данные общественного штаба после обработки 85,1%... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:32
2020-07-02T01:32
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
политика
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москва
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, москва, политика