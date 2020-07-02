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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573763085.html
В Москве аннулировали итоги на участке, где был возможный вброс
ТИК московского района Раменки признала недействительными итоги голосования на участке, где возможен вброс, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:37
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
москва
происшествия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мосгоризбирком, конституция рф, москва, происшествия

В Москве аннулировали итоги на участке, где был возможный вброс

01:31 02.07.2020 (обновлено: 01:37 02.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ТИК московского района Раменки признала недействительными итоги голосования на участке, где возможен вброс, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.
Ранее сообщалось, что камеры предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней на участке №2783 в Москве, подсчет голосов там был приостановлен. Штаб по контролю за голосованием попросил признать недействительными итоги на данному участке.
"ТИК района Раменки признала недействительными итоги голосования на УИК № 2783. Просмотр записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении УИК, показал нарушение порядка голосования и подсчета голосов (возможный вброс бюллетеней). Допущенные результаты не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления участников голосования", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что бюллетени и другие документы данного УИК незамедлительно переданы в ТИК, решение территориальной комиссии направлено в Мосгоризбирком.
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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