В Москве аннулировали итоги на участке, где был возможный вброс

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ТИК московского района Раменки признала недействительными итоги голосования на участке, где возможен вброс, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.
Ранее сообщалось, что камеры предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней на участке №2783 в Москве, подсчет голосов там был приостановлен. Штаб по контролю за голосованием попросил признать недействительными итоги на данному участке.
"ТИК района Раменки признала недействительными итоги голосования на УИК № 2783. Просмотр записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении УИК, показал нарушение порядка голосования и подсчета голосов (возможный вброс бюллетеней). Допущенные результаты не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления участников голосования", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что бюллетени и другие документы данного УИК незамедлительно переданы в ТИК, решение территориальной комиссии направлено в Мосгоризбирком.