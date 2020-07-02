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Распространение нового коронавируса
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В Бразилии число жертв коронавируса превысило 60 тысяч человек
Число погибших от коронавируса в Бразилии выросло до 60 632 человек, за последние сутки скончались 1038 пациентов, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии число жертв коронавируса превысило 60 тысяч человек

01:24 02.07.2020 (обновлено: 01:39 02.07.2020)
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июл — РИА Новости. Число погибших от коронавируса в Бразилии выросло до 60 632 человек, за последние сутки скончались 1038 пациентов, сообщил минздрав страны.
В стране подтверждены 1 448 753 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки зафиксированы 46 712 новых случаев.
Выздоровели 826 866 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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